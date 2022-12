Alegerea lui Dan Negru de a renunța la colaborarea cu Antena 1 a luat pe toată lumea prin surprindere. Prezentatorul a ales să accepte oferta din partea Kanal D și se încerce noi proiecte de televiziune. În cadrul unui interviu, el a mărturisit că la Antena 1 era „plătit regește” chiar și atunci când nu avea emisiune.

„Profesional, mai bine de atât nu puteam alege. Eram plătit regește la Antenă, aveam un onorariu uriaș indiferent dacă aveam sau nu emisiune dar simțeam că televiziunea poate să fie reinventată, că pot să fac mai mult decât atât și Kanalul mi-a oferit oportunitatea asta.

„Kanal D mi-a dat șansa de a face showuri smart pe audiențe uriașe”

Degeaba existau programe de cultură generală la TV, dacă ele nu aveau audiență, dacă ele nu se vedeau. Domnul Adrian Păunescu mi-a spus cândva că degeaba ai emițător dacă nu ai receptor. Kanal mi-a dat șansa de a face showuri smart pe audiențe uriașe și Jocul Cuvintelor a fost o lecție bună pentru întreaga piață media anul asta. Mă bucur că după ce am inventat Revelioane, copii la TV, blonde sau farse am reinventat împreună cu colegii mei showurile smart, arătând că există și un astfel de public”, a declarat Dan Negru pentru Ciao.

Prezentatorul este mulțumit de treaba pe care o face la Kanal D și este bucuros că a descoperit un public smart. Dan Negru a spus care au fost motivele pentru care a ales să își dea demisia de la Antena 1, chiar dacă era plătit și atunci când nu apărea pe micul ecran.

„Am descoperit că există și public numeros de programe curate, smart. Nu mă dezic nicio clipă de blonde sau de celelate programe de divertisment pe care le-am făcut, a fost vremea lor atunci, dar cred că publicul a evoluat. Când am plecat de la Antenă spre Kanal ca să fac programe de cultură generală nimeni nu-mi dădea nicio șansă. Un show despre limba română cu litere, se mirau toți. Rămâi la Antene, câștigi mult orice ai face, mă sfătuiau toți. Când simți că ruginești, pleacă! E sfatul pe care-l dau tuturor, indiferent de poziția socială sau de vârstă. Sper să fiu un model pentru asta”, a spus prezentatorul.

De ce nu mai prezintă Dan Negru Revelionul la Kanal D

De 25 de ani, Dan Negru își obișnuise fanii cu emisiunile care erau difuzate în noaptea de Revelion. Este primul an în care prezentatorul a refuzat să mai filmeze pentru noaptea dintre ani și a explicat de ce.

„Ca să te reinventezi uneori e nevoie să-ți tragi sufletul și știu bine asta, pentru că am experimentat-o. Am plecat din Antenă refuzând să mai fac showul cu blonde, de exemplu. Sau alte showuri de tipul celor pe care le făceam acum 10-15 ani și am reinventat la Kanal show-urile smart, de cultură generală. Audiențele mari au fost publicate mereu în presă și am reușit să demonstrăm că publicul TV a evoluat, nu mai e cel de acum 10-20 de ani. Așa va fi și cu Revelionul, va trebui să reinventăm programul ăsta, dacă vrem ca el să mai existe în România. De asta am luat pauză, ca să-l pot reinventa așa cum am reinventat concursurile de cultură generală, arătând că ele pot fi și lider de audiență pe o piața TV unde se credea că publicul vrea doar mizerii. Vom reinventa Revelionul, de asta aveam nevoie de pauză”, a declarat Dan Negru pentru sursa mai sus menționată.

