Dan Negru spune că cel mai important pentru el este ca omul din fața ecranului să vadă ceva care să-l impresioneze cu adevărat. „Noi, și când spun noi, mă refer la toată echipa mea, vrem să continuăm să aducem originalitate. Asta e definitoriu în piața media.

Oamenii vor să dea drumul televizorului sau oricărui device și să vadă lucruri inedite, lucruri pe care nu le-au mai văzut. Oamenii sunt atât de încărcați în timpul zilei cu de toate. Hai acasă, când dai drumul la televizior, să simți o relaxare! Ce îi așteaptă pe telespectatorii Kanal D? O călătorie frumoasă!”, a declarat Dan Negru la WOWnews, potrivit wowbiz.ro. Nu se știe cu exactitate când va apărea emisiunea lui pe post, însă a dat de înțeles că în curând.

Totodată, prezentatorul a mărturisit că televiziunea din ziua de azi e foarte diferită de cea de atunci când el a debutat. Cu toate acestea, el nu își pierde speranță, știe că mai sunt mulți telespectatori în fața televizoarelor. „Abundența creează cenzură! Era mult mai ușor să faci televiziune acum 25 de ani pentru că omul deschidea televizorul și vrând, nevrând, urla Negru.

Andreea Marin întâlnea oameni și le făcea surprize. Dincolo Teo făcea un talk-show. Și gata! Toate celelalte nu existau! Toate nișele astea care sunt acum nu existau. Toate canalele de știri nu existau. Ideea de online nu exista. Domnul Zuckerberg (n.r. fondatorul Facebook) era în clasa a IV-a. Eu beau mult ceai. Și mă duc și mă uit la un raft întreg, la supermarket-uri, numai de ceaiuri și, până la urmă, tot pe ăla de mentă îl iei. Abundența asta este și în media. Într-o seară n-apuci să dai pe telecomandă, să te duci până în capăt.”, a mai declarat Dan Negru în același interviu.

Dan Negru, ironie despre presupusul său salariu de la Kanal D

Ieri, 27 ianuarie, Dan Negru a fost invitat în emisiunea „Teo Show”, la prima apariție a lui la Kanal D. Teo Trandafir și Bursucu, cei doi prezentatori, au așteptat-o cu brațele deschise pe noua vedetă Kanal D. Mulți ani, Teo Trandafir și Dan Negru au lucrat la televiziuni rivale, așa că niciodată nu au apărut împreună pe post până acum.

În cadrul acestei emisiuni, Dan Negru a făcut însă o ironie după ce s-a zvonit în presă că ar câștiga lunar 25.000 de euro la noul post TV.

„Lumea televiziunii e frumoasă și e mică. Banii sunt mulți. Se câștigă. Ați văzut și voi ce se scrie. Îmi amintesc când am prezentat festivalul Callatis. Am prezentat Callatis. Era un articol pe prima pagină în care scria: Negru câștigă 500.000 de dolari să prezinte Callatisul. Păi pe suma asta cumpăram toată Mamaia”, a declarat Dan Negru pe post.

Dan Negru, regele audiențelor în două țări

Format la școala de televiziune Valeriu Lazarov și reprezentant valoros al unei generații de aur de oameni de TV, celebrul prezentator s-a aflat la cârma unor formate internaționale de anvergură precum „Guess My Age”, „Beat The Blondes”, „Who Wants to Be a Millionair”, „Ciao Darwin”, „Star Factory”, „Deal or No Deal”, „Minute to Win It”, „Money Drop”, „Lets Make a Deal”. A fost supranumit „regele audiențelor” datorită reușitelor obținute de-a lungul timpului, atât în România, cât și în Republica Moldova. A fost inclus în Top Host European Broadcast datorită faptului că a prezentat simultan, în două țări (România și Republica Moldova), formate TV internaționale care au fost lider de audiență.

Dan Negru e pregătit să le ofere celor de acasă, din fața micilor ecrane, entertainment pur și reîntâlnirea cu unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune. Anul 2022 vine, așadar, cu surprize uriașe pentru telespectatorii Kanal D, care vor avea parte de noi experiențe totale în ceea ce privește spectacolul TV la superlativ.

