Dan Negru a ales să vorbească despre un subiect care a iscat multe păreri pro și contra. Prezentatorul de la Kanal D este de părere că orice fel de cunoaștere reprezintă un avantaj în viață. De asemenea, el nu condamnă această schimbare și și-a spus opinia într-o postare pe Facebook. Dan Negru nu se ferește să dezbată subiecte care stârnesc controverse și are curajul de a spune mereu ceea ce gândește, chiar dacă uneori părerile sale nu sunt pe placul tuturor.

„Propunerea ca Religia să fie materie opțională la Bacalaureat a stârnit iureș. Unii pro. Alții contra. Tuturor le-aș spune că orice spor de cunoaștere e un avantaj în viață! Santa Maria delle Grazie unde se află «Cina cea de taină» a lui DaVinci sau «Capela Sixtină» a lui Michelangelo sunt printre cele mai vizitate locuri din lume. Muzeele lumii sunt pline de religie. Nu le tăiați copiilor aripile cunoașterii.

„Nu fiți proști, nu vă condamnați copiii la neștiință”

Să trăiești într-o Europă creștină cu istorie și artă creștine și să nu știi nimic despre cultura religioasă e o formă de prostie fudulă. Nu fiți proști, nu vă condamnați copiii la neștiință. Patimiile lui Iisus nu trebuie să-i sperie! Iisus nu ne cere să murim ca EL, ne cere să trăim ca el.

Celor din gașca «anti» le-aș aminti și vorba lui Einstein: «Ştiinţa fără religie este şchioapă, religia fără ştiinţă este oarbă»”

Reprezentanții a 13 culte religioase recunoscute în România, în frunte cu Biserica Ortodoxă Română, i-au transmis, pe 13 martie, ministrului educației, Ligia Deca, o adresă comună în care propun mai multe modificări în proiectul legii educație. Reprezentanții cultelor religioase vorbesc despre faptul că Religia nu ar trebui discriminată ca disciplină școlară, în raport cu celelalte discipline din trunchiul comun, care pot fi alese de elevi pentru a susține probe la Bac.

Dan Negru a primit o propunere pentru a intra în politică

Dan Negru, în vârstă de 51 de ani, a postat recent un mesaj pe Facebook, în care a dezvăluit că a primit propunerea de a intra în politică, chiar de la politicianul Dan Voiculescu.

Anunț-surpriză făcut de omul de televiziune Dan Negru în ziua în care României i-a fost blocat accesul de către Austria în spațiul Schengen. Vedeta TV a scris că tocmai a primit o ofertă de a intra în politică, în rolul de candidat.

„Acolo unde fiecare dă vina pe celălalt, toată lumea e de vină. Așa e cu Schengenul! Oricine face politică în România. Până și mie, un nepriceput, mi s-a propus sa candidez; chiar zilele trecute m-a sunat domnul Dan Voiculescu să-mi propună o candidatură politică. În România, politica e o meserie pentru care n-ai nevoie de nicio pregătire. Am primit multe oferte politice, de la multe partide, dar nimeni nu m-a întrebat vreodată dacă mă pricep, dacă am vreo calitate pentru meseria asta, dacă am vreun master în științe politice. N-am, sunt praf!”

