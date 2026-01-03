Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, se bucură zilele acestea de o vacanță în Doha, capitala Qatarului, un oraș recunoscut la nivel internațional pentru standardele ridicate de siguranță. Aflat într-una dintre cele mai sigure destinații din lume, realizatorul TV a făcut o comparație interesantă cu România, care, spre surprinderea lui, stă mult mai bine la acest capitol decât ar crede mulți.

Potrivit Indicelui Global al Criminalității pentru anul 2025, Doha ocupă locul al treilea în topul celor mai sigure orașe din lume, fiind depășită doar de Abu Dhabi, aflat pe primul loc, și Ajman, clasat pe poziția a doua. Clasamentul i-a oferit lui Dan Negru un context neașteptat pentru a analiza situația siguranței și din România.

Cluj-Napoca și Brașov, în clasamentul celor mai sigure orașe din lume

Într-un material video realizat din Doha, prezentatorul a atras atenția asupra faptului că orașe din România se află în poziții onorabile la nivel mondial. Cluj-Napoca ocupă locul 20 în clasamentul celor mai sigure orașe din lume, în timp ce Brașovul se situează pe poziția 40. Aceste rezultate l-au surprins plăcut pe Dan Negru, care a subliniat că imaginea României este adesea mai negativă decât realitatea arată prin astfel de statistici.

„Există un clasament cu care qatarezii se laudă. E topul celor mai sigure orașe din lume. Acolo, unde Doha, capitala Qatarului, e pe locul trei. Turismul lor se laudă că e o țară sigură. În clasamentul acesta, am rămas gură cască să descopăr două orașe românești. De fapt, prietenul meu, Vlad, un important promotor al turismului românesc mi-a arătat asta. Clujul și Brașovul sunt în topul celor mai sigure orașe din lume în 2025”, a povestit jurnalistul într-un filmuleț publicat pe rețelele de socializare.

Amendă 2.000 de euro dacă arunci gunoi pe jos în Doha

Totodată, Dan Negru a explicat care este unul dintre motivele principale pentru care Qatarul se află constant în topul siguranței globale. Potrivit acestuia, nivelul ridicat de securitate este strâns legat de severitatea legilor și de aplicarea lor fără excepții. Pedepsele sunt dure, iar regulile sunt respectate cu strictețe, indiferent de statutul social al celor care le încalcă.

„Aici, încă există pedeapsa capitală. Pedepsele sunt aspre, oricare ar fi ele. Dacă te prinde beat la volan, n-ai nicio șansă să scapi de închisoare. Ca să vă faceți o idee – dacă arunci pe jos un șervețel și te-au prins pe camere că ai aruncat un ambalaj, un șervețel, orice, amenda e de 2000 de euro. Dacă ești turist și nu plătești, nu poți să ieși din țară.”

Toleranță zero față de corupția guvernamentală în Doha

Realizatorul TV a subliniat și un alt aspect esențial: toleranța zero față de corupția guvernamentală. În Qatar, autoritățile demonstrează constant că nimeni nu este mai presus de lege, ceea ce contribuie semnificativ la sentimentul de siguranță resimțit de localnici și turiști deopotrivă.

„E celebrul cazul unui fost ministru de finanțe, Alii Sheri Emandi, parcă îl chema, a luat 20 de ani de pușcărie pentru corupție. Încă e la pușcărie și i-au confiscat toată averea, pentru că un proverb arăbesc zice «cămila are două cocoașe – prudența și chibzuința»”, a precizat acesta.

