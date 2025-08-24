Dan Negru, opinie dură despre Festivalul Mamaia: „E strigătul de ajutor al muzicii ușoare românești”

Festivalul Mamaia, odinioară unul dintre cele mai mari evenimente dedicate muzicii ușoare românești, pare să fi pierdut strălucirea și relevanța de altădată. Într-o postare emoționantă pe pagina sa de Facebook, Dan Negru a criticat scăderea impactului festivalului, comparând situația cu succesul internațional al altor evenimente similare, precum celebrul Sanremo din Italia.

„S-a ținut Festivalul Mamaia. În anii 80 / 90 era Untold sau Beach Please de azi. M-am uitat aseară: muzică bună, artiști valoroși, dar fenomenul muzicii ușoare dispare. Dacă vrei să distrugi ceva, fă-l irelevant!”, a scris prezentatorul TV. El a subliniat și scăderea dramatică a audiențelor: „TVR2 n-a fost ieri în primele 20 televiziuni ca medie pe zi. Programe de la Disney Junior sau Diva au fost mai urmărite. Nu există nici în social media, nici în streaming. Teatrul de Vară Mamaia e o ruină. Dar ruinele se repară mai ușor decât spiritul.”

Dan Negru și-a amintit de vremurile în care Festivalul Mamaia era un adevărat fenomen național: „Țin minte când am prezentat Mamaia, demult, am depășit în audiențe un amical Dinamo–Real Madrid. Titus Munteanu era producător. Astăzi, nici Titus nu mai e, nici Real nu mai vine în România și nici Mamaia nu mai contează.”

Cum consideră Dan Negru că muzica ușoară românească poate fi salvată

Potrivit prezentatorului, festivalul a trecut de la un eveniment de referință la un spectacol destinat în special turiștilor, devenind „o lecție de marketing despre cum poți să distrugi un brand național”. Negru consideră că muzica ușoară românească poate fi salvată prin respect, promovare, strategie și implicare, dând ca exemplu succesul altor țări: Franța protejează „chanson française” prin legea Toubon, iar Italia transformă Festivalul Sanremo într-un fenomen uriaș, cu 73% audiență medie, 65 milioane de euro venituri din publicitate, 1,4 miliarde de vizualizări online și milioane de ore de conținut urmărite on-demand.

„Mamaia e strigătul de ajutor al muzicii ușoare românești. E codul roșu!

Pentru că Mamaia nu e un «morman de fiare vechi», cum se spune, ci un brand cultural lăsat să se degradeze. Încă mai poate fi salvat, doar dacă învățăm că fără respect, promovare, strategie, oameni implicați un fenomen național poate să devină o ruină!

Între timp, francezii au legea Toubon, care protejează limba și muzica lor, «chanson française». Italienii au Sanremo – un fenomen național.

Nu există eșecuri, ci doar lecții de învățat. Încă mai e timp să salvăm muzica ușoară!

RAI publică anual raportul Festivalului Sanremo. Aștept și raportul televiziunii publice românești despre Festivalul Mamaia.

Cel mai recent San Remo a arătat așa:

 • 73% audiență medie (Mamaia: puțin peste 1% pe publicul 18–54)

 • 65 milioane € venituri din publicitate

 • 750.000 de device-uri conectate zilnic pe RAI Play

 • TikTok Sanremo: +270%, Facebook: +340%

 • 1,4 miliarde de vizualizări cu # SanRemo

 • 4 milioane de ore vizionate on-demand

Salvați muzica ușoară! E cod roșu! Pentru că singura greșeală adevărată e cea din care nu înveți nimic”, a încheiat prezentatorul TV.

