Se pare că decizia lui Dan Negru i-a surprins și pe șefii de la Antena 1, precizează playtech.ro. Potrivit sursei citate, motivul pentru care realizatorul TV ar fi luat decizia de a părăsi postul ar fi conflictele profesionale din trust. Rămâne însă de văzut dacă Dan va semna cu Kanal D sau rămâne la Antena 1.

Ce spunea Dan Negru despre salariul primit la Antena 1

Despre salariul pe care îl încasează Dan Negru s-a tot speculat, de-a lungul anilor, în presă. La un moment dat s-a spus că prezentatorul TV ar încasa și 40.000 de euro lunar.

„Nu iau 40 mii de euro pe lună din TV așa cum zic azi ziarele. N-o face niciunul dintre noi pentru că publicitatea nu suportă așa ceva, dar și pentru că meseria mea, de prezentator tv, a dispărut.

Ea există doar ca să justifice eșecurile. Pe cât de mult se vorbește despre rolul lui Mircea Radu în eșecul Ie Românie, pe atât de puțin se vorbește de rolul lui Cosmin Cernat în succesul Exatlon.

Am un job de acar Păun. Când într-un accident feroviar petrecut la Buzău au murit 66 de oameni a fost găsit un singur vinovat: Ioan Păun, un acar.

De Revelion, un ziarist mi-a spus că nu va da știrea «Negru, lider de 18 ani», dar că are pregătită prima pagină pentru când va fi «Negru, prima dată înfrânt de Revelion». Meserie de acar păun în care nu câștigam 40 de mii/lună nici eu, nici Esca, nici Cabral și nici Răduleasca”, spunea el.

Dan Negru, unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune

Din 2010, este moderator TV și în Republica Moldova la televiziunea Prime, cu emisiunile: „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu?”, „Fabrica de staruri”. În 2010 a lansat la Editura Corint cartea „Amintiri în alb-negru” cu o prefață semnată de Mihaela Rădulescu și ilustrată de caricaturistul Ștefan Popa Popas.

Show-urile lui Dan Negru au stabilit recorduri de audiență atât în România, cât și în Republica Moldova.

Printre acestea se numără, Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire)

Batem Palma (Lets make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2018, Festivaluri Mamaia, Eurovison, Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres) sau Echipa Fantastică.

