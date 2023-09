După ce a lansat două show-uri de cultură generală, care au revoluționat piața media din România și au schimbat obiceuri de consum, Kanal D își consolidează segmentul de quiz-uri și aduce publicului cel mai spectaculos format internațional al genului: „The Floor”.

Quiz show-ul momentului, „The Floor”, realizat de creatorul formatelor „The Voice” și „Big Brother” și distribuit de Talpa, nu putea avea o gazdă mai potrivită decât carismaticul prezentator Dan Negru. Acesta le va fi alături concurenților de-a lungul provocărilor unui show ce îmbină dinamica și frumusețea quiz-ului cu spectacolul tehnologiei la cel mai înalt nivel. Pe o podea LED gigant, concurenții își vor pune la bătaie cunoștințele de cultură generală, inteligența și spontaneitatea.

„Parteneriatul nostru cu publicul isteț de televiziune continuă! Ne-am propus ca prin programe TV inteligente să oferim și publicului isteț un loc pe telecomanda televizorului. Ne-a bucurat cantitatea acestui public, dar mai ales ne-a bucurat calitatea lui. După Jocul cuvintelor și Tu urmezi!, care au devenit deja fenomene populare, sperăm ca The Floor să devină noua bucurie a publicului isteț de televiziune”, a declarat Dan Negru.

Dan Negru te provoacă la duelul cunoștințelor!

Castingul pentru „The Floor” este în desfășurare, toți cei interesați să participe în show-ul televizat și să câștige premiul de 50.000 de lei pus la bătaie sunt invitați să se înscrie accesând pagina casting.kanald.ro. Inteligența, spontaneitatea și bucuria jocului vor fi aliații concurenților pe parcursul unei competiții care îi va ține și pe telespectatori în fața micilor ecrane, la Kanal D.

49 de concurenți se vor angaja în dueluri de cunoștințe generale pe o podea LED uriașă, împărțită în patruzeci și nouă de pătrate egale, fiecare reprezentând propriul domeniu de cunoaștinte. Competitorii se duelează pe parcursul unui joc complet, derulat pe parcursul a patru ediții, iar la finalul acestui joc rămâne un singur câștigător.

Un concurent, selectat la întâmplare, trebuie să îl aleagă pe unul dintre adversarii săi vecini pentru a se confrunta cu acesta într-un duel epic de cunoștințe, în categoria adversarului. Câștigătorul preia pătratul pierzătorului, câștigând teren valoros, pe măsură ce își extinde teritoriul, în timp ce învinsul părăsește jocul. Câștigătorul trebuie apoi să decidă – continuă și încearcă să obțină un alt pătrat? Sau lasă pe The Floor să aleagă un nou challenger? Ultimul concurent care rămâne în picioare și obține controlul deplin al podelei câștigă un premiu în bani de 50.000 lei care îi poate schimba viața.

Interviu cu Dan Negru

– Acum putem spune că oriunde merge Dan Negru se face sigur audiență?

– Pomul se cunoaște după roade și omul după fapte și de asta mă bucură succesul de la Kanal D. Dar succesul în TV depinde și de echipa care-l produce și de televiziunea care-l difuzează. E meritul tuturor. Mă regăsesc în strategia celor de la Kanal D de a investi în publicul smart, care iubește quiz-ul. Sunt prezentatorul cu cele mai multe show-uri quiz difuzate în ultimii 20 de ani în România și Moldova, de la „Guess My Age” sau „Blonde”, de la „Let’s Make a Deal” sau „Money Drop“ în România până la „Vrei să fii milionar?” sau „Roata Norocului” în Moldova . Așa că eu cred că am făcut echipa bună construind genul ăsta de program TV, quiz. E o strategie smart a Kanal D în care m-am regăsit.

– Ți-a părut vreodată rău de schimbarea pe care ai făcut-o? Te-ai gândit „Ce ar fi fost dacă…” sau te-ai gândit că era bine să faci acest pas cu mult înainte?

– Când vrei să schimbi ceva trebuie să începi cu lumea în care trăiești. Cine nu schimbă nimic nu devine nimic. Am fost adeseori îmboldit în vremea asta să lovesc în foștii mei angajatori sau colegi. De ce aș face-o? Le mulțumesc celor din Antenă pentru anii frumoși petrecuți împreună după cum le mulțumesc celor din TVR pentru începuturile frumoase. Am avut mereu cuvinte bune pentru foștii mei colegi sau angajatori de oriunde ar fi fost ei. Doar un netrebnic aruncă cu pietre în fântâna care i-a dat apă. Am încercat mereu să nu fiu prizonierul unui singur format. Nu poți să te numești moderator TV bun dacă în CV-ul tău ai un singur succes de TV. De asta le-am făcut pe toate, de la blonde la copii, de la farse la revelioane și sigur că mă bucură mult acum succesul programelor de tip quiz de la Kanal D.

Citește interviul integral cu Dan Negru

