Dan Negru, propunere surpriză de a intra în politică. „M-a sunat zilele trecute Dan Voiculescu”

Anunț-surpriză făcut de omul de televiziune Dan Negru în ziua în care României i-a fost blocat accesul de către Austria în spațiul Schengen.

Vedeta tv a scris că tocmai a primit o ofertă de a intra în politică, în rolul de candidat.

„Acolo unde fiecare dă vina pe celălalt, toată lumea e de vină. Așa e cu Schengenul! Oricine face politică in Romania. Până și mie, un nepriceput, mi s-a propus sa candidez ; chiar zilele trecute m-a sunat domnul Dan Voiculescu să-mi propună o candidatură politică. In România, politica e o meserie pentru care n-ai nevoie de nicio pregătire. Am primit multe oferte politice, de la multe partide, dar nimeni nu m-a întrebat vreodată dacă mă pricep, dacă am vreo calitate pentru meseria asta, dacă am vreun master in științe politice. N-am, sunt praf!”, a scris Dan Negru.

Vedeta tv nu a dorit să precizeze la ce se referea oferta de candidatură făcută de Dan Voiculescu.

În postare, Negru și-a continuat însă mesajul pe tema Schengen.

„V-ați lăsa pe mâna unui doctor care n-a terminat medicina, ați accepta să vă opereze? Eșecul Schengen e și din cauza alor nostri,n-o spune nimeni, politiceni lipsiți de educație școlară in diplomație, in politică. Scopul educației e sa înlocuiască o minte goală cu una plină. Atâta vreme cât Negru, Simona Halep sau Țancă Uraganul vor primi oferte să candideze, politica românească va fi ieftină și va sta la mâna altora”.

Recomandări REALIST DESPRE ÎNFRÂNGEREA SCHENGEN. „Ei încearcă să mascheze problemele interne cu «victorii» externe, dar nu cred că suntem la nivel Schengen”

E nevoie de profesioniști și in meseria asta. Nu austriecii sunt vinovați. Nici olandezii. A fost și eșecul unor diplomați, politiceni slab pregătiți, fără studii pentru meseria asta. Doar că P.P. Carp avea dreptate: „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni”. Dan Negru:

De ce a plecat Dan Negru de la Antena 1

Mulți s-au întrebat de ce Dan Negru a plecat de la Antena 1 la Kanal D, iar răspunsul a venit chiar din partea prezentatorului TV. Motivul acestei decizii neașteptate nu are legătură cu banii pe care îi primea la fostul loc de muncă.

A fost mutarea anului în televiziunea din România. Dan Negru și-a dat demisia de la Antena 1, după mai bine de două decenii petrecute în acest trust, apoi a semnat contractul cu concurența, mai exact cu Kanal D. De ce a ales să plece de la un trust la altul a explicat chiar acesta într-un interviu pentru click.ro.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DE LA BRUXELLES. Austria a blocat aderarea României la Schengen. Olanda a votat și ea împotrivă pentru a bloca Bulgaria

„M-am speriat când am început să citesc despre mine prin ziare doar că sunt cel mai longeviv sau că sunt cel mai medaliat prezentator, și toate astea făceau referire la o viață profesională care începea să fie previzibilă. Atunci am simțit prima dată că mi-am atins limita, că m-am plafonat.

Devenisem un previzibil, nimic care să mă scoată dintr-o leneveală. Și atunci am decis că de longevitate o să am timp mai târziu. Decizia nu a fost deloc grea pentru că oamenii sunt aceiași. Nu m-am speriat când am plecat să fac televiziune într-o altă țară, cum ar fi Moldova, de ce m-aș speria de ai noștri? Echipele sunt aceleași. Am schimbat doar tricourile”, a spus Dan Negru pentru Click!

„Nu negociez niciodată bani și managementele”

„Știu că sunt zgârcitul emblemă al showbizului, dar când vine vorba de televiziune, niciodată nu am pus banii înaintea formatelor sau a producției TV. Nu negociez niciodată bani și managementele, directorii televiziunilor pot confirma oricând asta. Subiectul financiar e un adițional pentru mine, pentru că degeaba negociezi sume uriașe dacă ai parte de show-uri neperformante.

Demult, când Titus Munteanu m-a sunat să prezint Festivalul de la Mamaia, nu mi-a trecut niciodată prin cap să-l întreb cât câștig dacă prezint festivalul. Eram fericit că am șansa aia. Am rămas la fel de încântat de ofertele bune din profesia mea. Sigur, după asta vin și bani. Dar după, nu înainte…”, a mai spus prezentatorul.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „De unde sunteți?”, s-a interesat taximetristul din Qatar. Când a auzit România, n-a mai acceptat să plece! Ce a spus

Playtech.ro Harry şi Meghan, gafă colosală în noul documentar! Au fost PRINŞI CU MINCIUNA, fanii sunt furioşi

Viva.ro Răsturnare de situație în divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu! Decizia neașteptată luată de artistă: 'Nu e nimic ieșit din comun'

Observatornews.ro Revoltat că Austria nu ne lasă în Schengen, unul dintre cei mai mari oameni de afaceri din vestul ţării şi-a închis conturile în băncile austrice

Știrileprotv.ro Decizia imediată a unui important om de afaceri din Arad după ce Austria a votat împotriva României

FANATIK.RO FANATIK a aflat cine merge la Survivor România 2023! Nume grele în echipa Faimoșilor

Orangesport.ro ALERTĂ | FCSB, sancţionată dur de UEFA. De ce a fost găsită vinovată echipa lui Gigi Becali

HOROSCOP Horoscop 8 decembrie 2022. Fecioarele sunt în centrul atenției unui grup și faptele lor vor avea un impact mai mare decât de obicei

PUBLICITATE Povestea lui Pavel Traian, din Cluj: a primit tratamentul care l-a scăpat de dureri la 6 ani de la diagnostic