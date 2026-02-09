Dan Negru a postat pe pagina lui de Facebook un mesaj după ce a mers să își achite și el dările către stat. Însă prezentatorul de la Kanal D a fost dezamăgit de felul în care se plătesc impozitele în prezent.

Deranjat că a trebuit să verifice singur dacă totul este ok, pentru că lucrurile se fac acum digital, nu la ghișeu, așa cum era înainte, Dan Negru a ținut să precizeze că acesta nu este progres, ci de fapt sunt doar reduceri de personal.

Prezentatorul TV a dezvăluit că i-a luat câteva zile până a reușit să își plătească toate impozitele, care au fost mărite.

„Mi-au trebuit câteva zile ca să-mi plătesc impozitele prin digitalizare. Alea mărite! Funcționarul nu mai introduce datele, nu mai calculează, nu mai verifică. Tu o faci. Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi. Digitalizarea a transferat munca funcționarului către cetățean. Cică e progres. Nu e! Când fac eu treaba pe care o făcea omul de la ghișeu, nu e progres. E reducere de personal, dar nu e progres. Exact ca la supermarket: eu, cumpărătorul, îmi scanez singur produsele și fac treaba casierului. Nici asta nu e progres! E minciuna-scuză ca să dați oameni afară! Progres e când treci de la lumânare la bec. De la cal la motor.

Ca să-ți plătești impozitul, trebuie să te angajezi câteva ore la stat: să-ți faci cont, să-ți introduci datele, să-ți calculezi sumele, să-ți verifici greșelile. Supermarketul m-a angajat casier și statul m-a angajat funcționar. Doar că prețurile la supermarket și impozitele la stat au crescut.

Mă pricep la definiții, fac «Jocul Cuvintelor» la TV de mulți ani. Progres, din șapte litere, înseamnă trecerea de la o stare inferioară la una superioară, de la vechi la nou. Râdeam de bunicii noștri când puneau degetul pe hârtie ca să semneze, lăsându-și amprenta. Noi, ăștia cu amprentă digitală…”, a scris Dan Negru pe pagina lui de Facebook.

