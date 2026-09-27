Un instructor auto a rămas fără permis 90 de zile și va plăti 2.000 de lei amendă pentru ca elevul de la volan era beat

Un instructor auto a fost amendat cu 2.000 de lei și a rămas fără permis timp de 90 de zile, după ce elevul său a fost prins conducând beat pe strada Dudului din Giurgiu, duminică.

Bărbatul a fost prins beat la volan în timpul orelor

Polițiștii au oprit pentru control un autoturism folosit pentru școlarizarea în vederea obținerii permisului de conducere. La volan se afla un bărbat de 43 de ani, din Giurgiu, însoțit de instructorul său, în vârstă de 45 de ani, relatează News.ro.

„În urma controlului efectuat, elevul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Giurgiu.

Instructorul auto a rămas 90 de zile fără permis

În acest caz, instructorul auto a rămas 90 de zile fără permis și a primit o amendă de 2.000 de lei. Conform legii, instructorii auto sunt responsabili juridic pentru deplasarea vehiculului pe drumurile publice în timpul orelor de pregătire practică.

Cine răspunde în fața legii când mașina de școală este pe drumurile publice

Cadrul legal din România este extrem de clar în privința persoanelor care se află la volanul unei mașini de școală în timpul ședințelor practice. Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în timpul orelor de pregătire practică, instructorul auto este asimilat conducătorului auto.

Din punct de vedere juridic, instructorul poartă întreaga răspundere pentru siguranța deplasării și pentru starea fizică sau psihică în care se află atât el, cât și persoana pe care o instruiește. Acesta are obligația de a se asigura că elevul este apt pentru a conduce înainte de a urca la volan și de a pune mașina în mișcare.

Atunci când valoarea indicată de etilotest este de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapta constituie contravenție. În acest caz, sancțiunea aplicată instructorului constă în amendă contravențională și suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 de zile.

Situația devine considerabil mai gravă dacă alcoolemia depășește pragul de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat (sau 0,80 g/l alcool pur în sânge). Într-un astfel de scenariu, fapta este încadrată ca infracțiune, iar răspunderea penală poate fi atrasă în funcție de circumstanțele stabilite de anchetatori.

Ce se întâmplă cu elevii de la școala de șoferi în astfel de cazuri

În privința elevului de la școala de șoferi, întrucât acesta nu posedă încă un permis de conducere și este tutelat legal de instructor pe durata orei, el nu este sancționat direct pe Codul Rutier pentru conducere sub influența alcoolului.

Totuși, un astfel de incident poate avea consecințe administrative severe asupra parcursului său: școala de șoferi poate decide exmatricularea acestuia sau refuzul de a-i mai oferi ore de pregătire, iar dosarul de școlarizare poate fi blocat până la clarificarea situației legale.