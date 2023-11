În octombrie, Daniel Pavel și-a cerut iubita în căsătorie. Totul s-a întâmplat pe o barcă, în parcul Herăstrău din București. Prezentatorul de la „Survivor România” a pregătit evenimentul până la cel mai mic detaliu, a avut și doi complici, care l-au ajutat imediat când le-a cerut sfatul.

Daniel Pavel, despre cererea în căsătorie: „Nu se aștepta, aveam febră 40, 39 ea la momentul acela: o zi superbă de octombrie”

Referitor la inelul pe care i l-a pus pe deget Ana Mariei Pop și la întregul moment, el dezvăluie: „A fost o coproducție. În ceea ce privește găsirea modelului, nu mi-a fost greu pentru că am avut niște dialoguri cu Ana. Aveam o idee de unde și cum trebuie să arate, apoi, buna ei prietenă – Roxana, mama Anei – am avut câteva elemente de complicitate, modul în care a traversat el mări și țări ca să ajungă pe deget aici.

Apropo de apă, m-am gândit cum să-l livrez. S-a întâmplat pe barcă, pe lacul Herăstrău, fără nimic pretențios, însă esențial. Eu sunt ofițer de marină, noi am călătorit foarte mult și cumva simbolizează cam toate momentele importante. Nu se aștepta, aveam febră 40, 39 ea la momentul acela: o zi superbă de octombrie. Am niște cartonașe scrise de la Survivor, o să le folosesc pe acelea și asta a fost toată strategia. Într-o formulă a fost și multă gândire, strategie tactică, a fost și foarte multă inspirație pe moment”, a povestit prezentatorul.

Ana Maria Pop: „Am fost cea mai surprinsă femeie din lume!”

Ana Maria Pop a trăit emoții intense când Daniel Pavel a întrebat-o dacă vrea să îi fie soție. „Apropo de momentul cu inelul, când mă simțeam destul de rău și zice: Hai să ieșim în parc! Habar nu aveam, nu înțelegeam de ce și-a luat rucsacul cu el.

Am luat bărcuța simplu cum ne place nouă, ne-am plimbat, era o zi cu soare, destul de rece și când am văzut că scoate acele cartonașe și după aceea apare și inelul. Am fost cea mai surprinsă femeie din lume! Îmi doream foarte mult ca acest lucru să se întâmple într-un loc normal, simplu, nu pe o plajă înconjurată de lumânări și flori și chestii clișeice”, a zis ea tot pentru Playtech.

Când a venit vorba despre căsătorie, ei nu au dat o dată exactă, însă au mărturisit că evenimentul va avea loc anul următor, în 2024. „A fost o gândire, ipoteză de lucru a fost într-adevăr septembrie luna când ne-am cunoscut, însă nu putem să spunem în acest moment de o dată. Putem să spunem că va fi la anul”, a zis Daniel Pavel, completat de ea. „La vară”.

Totodată, prezentatorul a vorbit despre însemnătatea anului 2024. „Este anul dragonului în zodiacul chinezesc. Eu sunt dragon, la fiecare 12 ani ne vine rândul. Nu zic mai mult, va fi un an absolut de excepție”.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop sunt împreună de 2 ani

În 2022, Daniel Pavel s-a cunoscut cu Ana Maria Pop, la o petrecere, prin intermediul unor prieteni comuni. S-au apropiat din ce în ce mai mult și apoi au devenit iubiți. Acum sunt de nedespărțit, merg la evenimente împreună, chiar și în Republica Dominicană, ea l-a însoțit pe prezentatorul de la Survivor România.

Au uneori și neînțelegeri în cuplu, însă ea, cu calmitatea ei, rezolvă orice discuție. „Pot să spun că eu sunt de o natură care discută mult, până la ceartă. Sunt și zodia Fecioară, desfac firul în 100. Nu-mi iese cu Ana, găsește calmul și în cele mai încinse stări ale mele. Eu zic că am găsit soluția perfectă, mă calmează”, a explicat Daniel Pavel acum ceva vreme.

Ea a continuat dezvăluind ce iubește la partenerul ei. „Iubesc, pe lângă ambalajul și masculinitatea care se observă și cred că trec sticla, sufletul foarte cald, pe care cred că-l simt oamenii. Cred că de-asta sunt într-un număr atât de mare alături de el. Sufletul este de aur”.

