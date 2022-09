Cântăreața a fost invitată în emisiunea lui Dan Capatos, unde a vorbit, printre altele, și despre sistemul de învățământ din România. Daniela Gyorfi este de părere că elevii sunt presați de profesori, motiv pentru care se tem să mai meargă la cursuri. Fiica ei a trecut prin același lucru, iar vedeta a încurajat-o pe Maria să facă față programului.

„Un copil nu trebuie să se ducă la școală cu frica asta. La un moment dat mi-era și mie frică, când era Maria în cei doi ani de pandemie. Venea învățătoarea «aveți de învățat», la toți părinții, zic «doamnă, greșiți, au de învățat».

Adică să te duci la școală cu frică. De aia copiii din clasa a VII-a și-au ales să nu mai facă școală, că te omoară examenele. Ce-ți place să faci?

Păi îmi place româna. Atunci învață la română, nu mai da miliarde de examene”, a mărturisit Daniela Gyorfi în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Interlopii i-au aruncat unui jurnalist o pisică moartă pe mormântul soției. Ce s-a întâmplat mai departe

Fiica Danielei Gyorfi învață la școală de stat

Cântăreața a ales să își trimită fiica la o școală de stat în Corbeanca. Maria a avut numai rezultate bune la învățătură.

„Maria este la Tamași, din Corbeanca. A terminat cu FB. Acum, într-adevăr, este altfel, are profesori la fiecare materie, dar este prea devreme să mă pronunț. Învață, este un copil cuminte. Poartă haine în alb și bleumarin, iar mie îmi convine. Elevii trebuie să se deosebească de ceilalți, îmbrăcați în hainele de stradă”, a declarat Daniela pentru ego.ro.

Artista i-a interzis fiicei sale să meargă la școală cu telefonul sau tableta. „Maria are telefon și tabletă, dar nu sunt de acord să meargă la școală cu ele. În școala ei este totul foarte bine organizat. Dacă nu pot să o duc, există un autobuz care ia copiii, îi duce, îi aduce. Este super OK școala, este de stat. Eu sunt foarte mulțumită de cum învață, dar și de directoare și de profesori. Clar, nu am nimic împotriva școlilor private, dar știu cazuri în care părinții nu au mai avut posibilități, copiii au fost dați la școala de stat și a fost nenorocire”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO S-a uitat în telefonul soției și a fost șocat. Ce a văzut l-a făcut să divorțează după 20 de ani de relație

Playtech.ro Gest ULUITOR făcut de Camilla în public! S-a văzut tot, Regele Charles nu e mulţumit deloc. Detalii incredibile

Viva.ro Ce propunere i-a făcut Denise Rifai lui Mihai Bendeac după ce a plecat cu scandal de la Antena 1

Observatornews.ro Ce se va întâmpla luni, la funerariile Reginei Elisabeta a II-a. Sandra Gătejeanu Gheorghe: "Niciun alt eveniment din Europa sau din lume nu va mai trezi un astfel de interes"

Știrileprotv.ro Tragedie fără margini într-o familie din Vâlcea

FANATIK.RO Soția unui fost președinte, în atenţia lui Cătălin Botezatu: “Eu am postat-o, ea m-a repostat”

Orangesport.ro VIDEO | Ce i-a făcut fata din imagine unui tânăr de doar 18 ani, când toate camerele erau pe ei. Băiatul, pus în încurcătură

HOROSCOP Horoscop 17 septembrie 2022. Gemenii se dau singuri peste cap cu mulțimea de gânduri și nemulțumiri pe care o tot derulează în minte

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România