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Filmul lansat acum 48 de ani care a devenit unul dintre cele mai cenzurate din istorie: „Dezgustător și josnic”

Alexandra Bercea
Alexandra Bercea
Jurnalist
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O femeie într-o mașină, iar în exterior este un bărbat care fumează
Scenă din filmul Day of the Woman. Sursa foto: Profimedia Images
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Filmul „Day of the Woman”, cunoscut și sub titlul „I Spit on Your Grave”, a fost lansat în urmă cu 48 de ani sub semnătura regizorului Meir Zarchi. Această producție controversată, considerată una dintre cele mai cenzurate din istorie, continuă să stârnească dezbateri aprinse. Publicația spaniolă Xataka notează că pelicula, prezentată inițial în 1978, este o experiență dură și incomodă, nerecomandată publicului sensibil.

Cuprins:

Filmul urmărește povestea unei scriitoare din New York

Filmul urmărește povestea lui Jennifer Hills, o scriitoare din New York, care devine victima unui viol colectiv și, ulterior, își răzbună agresorii.

Scenele explicite de violență domină aproximativ 30 din cele 101 minute ale producției, ceea ce a dus la interzicerea filmului în mai multe țări. În Marea Britanie, de exemplu, filmul a fost interzis între 1984 și 2001, iar în Canada nu a fost proiectat până în 1998. În Irlanda, lansarea pe DVD a fost blocată chiar și în 2010.

În Statele Unite, Zarchi a fost nevoit să scurteze filmul cu 17 minute

În Statele Unite, Zarchi a fost nevoit să scurteze filmul cu 17 minute pentru a evita clasificarea „X” din partea MPAA. Totuși, modificările nu au fost suficiente pentru a opri controversele.

Criticul Roger Ebert a criticat vehement filmul în „The Chicago Sun-Times”, numindu-l un „sac de gunoi dezgustător, bolnav, condamnabil și josnic”.

Camille Keaton, actrița principală și soția de atunci a regizorului, a declarat în 2020: „Am auzit ce a spus Ebert și m-a durut cu adevărat”.

Zarchi a încercat să o consoleze, spunându-i că scandalul ar putea fi cea mai bună promovare pentru film. Și, după cum remarcă Xataka, nu s-a înșelat, având în vedere fascinația publicului pentru controverse.

Povestea din spatele scenariului

Ideea filmului a luat naștere în 1974, când Meir Zarchi a asistat la un incident tulburător. Regizorul a ajutat o femeie care fusese agresată sexual și care rătăcea pe străzile din New York. Modul în care poliția a tratat-o, cu dispreț și lipsă de empatie, l-a marcat profund pe Zarchi, determinându-l să scrie scenariul filmului.

Cu toate acestea, niciun distribuitor nu a vrut să lanseze producția, așa că regizorul a finanțat independent prima sa lansare sub titlul original, „Day of the Woman”. Ulterior, în 2010, Zarchi a produs un remake al propriului film.

Alt aspect care a contribuit la faima filmului

Un alt aspect care a contribuit la faima filmului este posterul său, ce înfățișează o femeie cu spatele, cu hainele sfâșiate și corpul plin de răni, ținând un cuțit mare de vânătoare. Deși afișul nu face parte din lansarea originală din 1978, el a devenit celebru în 1980, odată cu relansarea filmului sub titlul „I Spit on Your Grave” și distribuirea sa pe casete VHS.

De-a lungul timpului, au circulat zvonuri că femeia din poster ar fi fost actrița Demi Moore, iar acestea au fost confirmate doar în 2019. Moore a dezvăluit că fotografia a fost realizată în adolescență, înainte ca ea să devină cunoscută pentru rolurile din filme precum „St. Elmo's Fire”.

Charles Band, producător de filme și responsabil de relansarea pe VHS a peliculei, a confirmat la rândul său această informație, menționând că nici el nu știa cine era modelul din imagine până când Moore i-a spus personal, în 1982: „Nu spune nimănui, dar fata din acel poster sunt eu…”.

Astăzi, „Day of the Woman” rămâne un subiect de dezbatere pentru criticii de film și pentru istorici.

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Tags: Filme SUA (Statele Unite ale Americii) Demi Moore
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