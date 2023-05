Sorin Bontea a evitat să spună ce s-a întâmplat, de fapt, și de ce nu a ajuns la eveniment. Cheful a preferat să păstreze discreția.

„Da, eu marele absent? N-am ce să comentez, nu aș vrea să comentez nimic. Bineînțeles că am fost invitat. Am avut un motiv personal pentru care nu am fost. Mi-ar fi plăcut să merg, dar n-am avut ce să fac. Mai sunt și probleme, fără să le iei în calcul, apar”, a declarat Sorin Bontea pentru Fanatik.

Gina Pistol și Smiley au ajuns în fața ofițerului de la Starea Civilă pe 27 mai, în jurul orei 14:00, apoi au mers la biserică, unde și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Ambele evenimente au avut loc pe malul Lacului Snagov, într-un decor de basm, în apropiere de localul unde vor ține petrecerea de nuntă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Pe rețelele de socializare, Smiley a postat cum arată locația unde va avea loc nunta. Evenimentul celor doi a fost bine organizat de echipa cu care colaborează.

Recomandări Meditații de partid. „Caravana educației” sau cum încearcă PSD să transforme problemele din învățământ în voturi. Expert: „E campanie camuflată”

„Porțile-s deschise, mesele sunt pe poziții, scena e montată, bucătăria și barul freamătă, florile albe sunt așezate frumos în ramă, acum să mai vina și toți ai noștri și să dăm drumul la dans, dans, dans. Înainte de asta însă, am o întrebare pentru soția mea: Gina, dansezi? Azi și mereu? Hai si! ”

Și Gina Pistol a avut un mesaj: „A fost odată ca niciodată un loc frumos, ca-n povești, plin de lumină, copaci, flori albe și mere verzi, de oameni dragi, multi și buni și de multă veselie. Aici EU și TU sărbătorim că am devenit NOI. Te iubesc! 🤍”

Playtech.ro Bărbatul din TRECUTUL Ginei Pistol care a făcut-o să PLÂNGĂ la nuntă! Moment critic de faţă cu toată lumea

Viva.ro Carmen Harra, previziuni despre căsnicia Ginei Pistol cu Smiley. Ce șanse are mariajul lor: 'Singura...'

TVMANIA.RO Fratele lui Paul Walker, gest emoționant în memoria regretatului actor. „Am simțit că este momentul potrivit”

FANATIK.RO Moartea tânărului care și-a dat foc: istoria unui fake-news la nivel național. Familia dezvăluie adevărata dramă a lui Alexandru și cere să nu mai fie asociat cu ”legea păcănelelor”. Exclusiv

Știrileprotv.ro Topul celor mai puternice 10 armate ale lumii în 2023. Surprinzător, pe ce loc se află România

Observatornews.ro EXCLUSIV. Ministrul Educaţiei, prima reacţie despre greva profesorilor. Care ar fi cel mai sumbru scenariu

Orangesport.ro Felul în care Sepsi foloseşte limba maghiară public a provocat valuri: "Am o problemă că e prima limbă / Tu nu ai ţine cu echipa românească din Szeged?"

Unica.ro La brațul cărui bărbat celebru, proaspăt divorțat, și-a făcut apariția Sore, la nunta lui Smiley! Noul cuplu i-a uimit pe toți!