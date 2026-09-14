Moartea actriței Hayden Panettiere, la vârsta de doar 36 de ani, este investigată de autorități, iar anchetatorii ar fi ajuns să se concentreze asupra unui presupus dealer de droguri din Los Angeles.

Potrivit unor surse citate de TMZ, vedeta ar fi luat în ziua în care a murit o pastilă de oxicodonă care ar fi fost contaminată cu fentanil.

Actrița din „Heroes” și „Nashville” a fost găsită fără viață luna trecută, într-o proprietate Airbnb de lux din Carolina de Sud. Deși autoritățile investighează în continuare circumstanțele decesului, cauza oficială nu a fost stabilită până în prezent, iar rezultatele medicului legist sunt încă așteptate.

Sursele citate de presa americană susțin că polițiștii se concentrează asupra unui bărbat despre care se crede că i-ar fi furnizat lui Hayden Panettiere medicamente eliberate pe bază de rețetă obținute ilegal. Actrița l-ar fi cunoscut înainte de călătoria în Greenville și ar fi cumpărat de la acesta mai multe astfel de substanțe.

Potrivit informațiilor obținute de TMZ, Hayden Panettiere ar fi luat o pastilă de oxicodonă cu fentanil cu doar câteva zile înainte de a împlini 37 de ani. Informația apare în contextul anchetei privind moartea actriței, însă nu reprezintă, în acest moment, o concluzie oficială a autorităților.

În Carolina de Sud, vedeta s-ar fi aflat împreună cu fostul ei partener, Brian Hickerson. Cei doi au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, iar numele actorului a reapărut în anchetă după ce acesta a fost arestat în urma unui presupus incident într-un bar.

Potrivit sursei, Brian Hickerson ar fi început să strige la polițiști în timp ce era încătușat și stătea pe trotuar. Actorul ar fi vorbit despre moartea lui Hayden Panettiere în timpul incidentului.

Brian Hickerson s-ar fi întâlnit deja cu reprezentanți ai Drug Enforcement Administration (DEA), în cadrul investigației privind cauza morții actriței. El le-ar fi spus anterior polițiștilor că Hayden Panettiere avea asupra ei o geantă cu medicamente.

Substanțele pe care actrița le-ar fi avut sau le-ar fi folosit au fost însă anonimizate în raportul poliției. Documentul ar fi menționat nouă tipuri diferite de medicamente, fără să precizeze în mod clar care erau acestea.

Hayden Panettiere vorbea deschis despre probleme

Actrița nu și-a ascuns în trecut lupta cu dependența. Hayden Panettiere a povestit inclusiv că problemele sale cu opioidele au fost atât de grave încât ficatul i-a cedat.

Vedeta a declarat pentru People că problemele legate de consumul de substanțe s-au agravat considerabil după nașterea copilului său, în anul 2014. Pentru a face față depresiei postnatale, ea a recunoscut că a apelat la alcool.

Situația a devenit atât de gravă, încât Hayden Panettiere a ajuns la spital după ce ficatul „i-a cedat”, după cum dezvăluia chiar ea. La un an după ce a devenit mamă, actrița a intrat pentru prima dată într-un program de reabilitare, în timp ce continua să filmeze pentru serialul de succes „Nashville”.

Ani mai târziu, Hayden Panettiere a recunoscut că nu reușea să renunțe la alcool. În 2021, ea a revenit într-un centru de tratament și a urmat un program de 12 luni. Actrița a spus că a avut nevoie de opt luni de terapie intensivă pentru a putea depăși perioada dificilă și problemele legate de dependență.

Hayden Panettiere a povestit și că primele contacte cu substanțele despre care avea să devină dependentă au apărut la o vârstă extrem de fragedă. Avea doar 15 ani când o persoană din echipa ei i-ar fi oferit ceea ce ea a descris drept „pastile pentru bună dispoziție”, înainte de a participa la un eveniment pe covorul roșu.

„Erau ca să mă facă mai energică în timpul interviurilor. Nu aveam nicio idee că nu era ceva potrivit sau ce ușă avea să deschidă acest lucru pentru mine în ceea ce privește dependența mea”, a povestit actrița în trecut.

Apelul la 911 a indicat o posibilă supradoză

Un apel la serviciul de urgență 911 a oferit noi detalii despre momentul în care Hayden Panettiere a fost găsită fără viață. Echipajele medicale au fost chemate în jurul orei 13.15, după ce autoritățile au fost informate că o femeie se afla în stop cardiac.

Paramedicii au început imediat procedurile avansate de resuscitare, însă eforturile lor nu au avut succes. Hayden Panettiere a fost declarată decedată.

Înregistrarea comunicațiilor dintre dispecerat și echipajele de intervenție, obținută de TMZ, ar fi conținut referiri atât la stop cardiac, cât și la o supradoză.