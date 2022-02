A fost mutarea anului în televiziunea din România. Dan Negru și-a dat demisia de la Antena 1, după mai bine de două decenii petrecute în acest trust, apoi a semnat contractul cu concurența, mai exact cu Kanal D. De ce a ales să plece de la un trust la altul a explicat chiar acesta într-un interviu pentru click.ro.

„M-am speriat când am început să citesc despre mine prin ziare doar că sunt cel mai longeviv sau că sunt cel mai medaliat prezentator, și toate astea făceau referire la o viață profesională care începea să fie previzibilă. Atunci am simțit prima dată că mi-am atins limita, că m-am plafonat. Devenisem un previzibil, nimic care să mă scoată dintr-o leneveală.

Și atunci am decis că de longevitate o să am timp mai târziu. Decizia nu a fost deloc grea pentru că oamenii sunt aceiași. Nu m-am speriat când am plecat să fac televiziune într-o altă țară, cum ar fi Moldova, de ce m-aș speria de ai noștri? Echipele sunt aceleași. Am schimbat doar tricourile”, a spus Dan Negru pentru Click!

„Subiectul financiar e un adițional pentru mine”

Nu banii au fost motivul pentru care prezentatorul a ales să plece de la Antena 1. Dan Negru susține că niciodată nu și-a negociat salariul.

„Știu că sunt zgârcitul emblemă al showbizului, dar când vine vorba de televiziune, niciodată nu am pus banii înaintea formatelor sau a producției TV. Nu negociez niciodată bani și managementele, directorii televiziunilor pot confirma oricând asta. Subiectul financiar e un adițional pentru mine, pentru că degeaba negociezi sume uriașe dacă ai parte de show-uri neperformante.

Demult, când Titus Munteanu m-a sunat să prezint Festivalul de la Mamaia, nu mi-a trecut niciodată prin cap să-l întreb cât câștig dacă prezint festivalul. Eram fericit că am șansa aia. Am rămas la fel de încântat de ofertele bune din profesia mea. Sigur, după asta vin și bani. Dar după, nu înainte…”, a mai spus prezentatorul.

Întrebat despre emisiunea pe care o va prezenta la Kanal D, Dan Negru nu a știut să dea prea multe detalii, pentru că acum se stabilește totul. Prezentatorul este încântat de noile proiecte pe care le va avea la noul loc de muncă.

„Încă stabilim detaliile despre apariție. Sunt formate din diferite zone ale televiziunii, de la game quiz până la show-uri mari, de platou sau reality. Dar cred că e treaba antrenorilor să știe când și cum să le pună în practică”, a declarat Dan Negru pentru sursa mai sus-menționată.

