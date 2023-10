„Sunt singură de doi ani. Mă știți, doar știți că eu am avut mereu relații lungi și mereu am vorbit despre asta.

Este cred că e prima dată când sunt atât de mult timp singură, după doi ani de zile, dar uite că am reușit să o fac și pe asta și să mă focusez pe mine.(…) Nu neapărat, nu chiar, nu știu că sunt foarte focusată așa.

Mai am momente când mă simt singură, dar e ok. Sunt focusată și chiar am realizat multe chestii pe care mi le-am propus anul ăsta și urmează și mai multe chestii.

Și mă bucur că au dat roade. A dat roade munca mea, știu, și mă bucură chestia asta. Știi cum e, Dumnezeu le așează pe toate la timpul lor. Adică nu trebuie să te stresezi cu nimic, dacă te stresezi, nu se mai întâmplă”, a spus Alexandra Stan, potrivit unica.ro.

Ce spunea Alexandra Stan despre divorțul de Emanuel

Alexandra Stan a vorbit despre divorț, explicând că decizia de a se căsători cu Emanuel a fost luată rapid și ar fi trebuit să mai aștepte, pentru a se cunoaște mai bine.

„ Nu zic că nu trebuia să fac asta, dar chiar nu cred că trebuia să fac asta, nu trebuia să ne grăbim. În primul rând, trebuia să stăm să ne cunoaștem mai bine. Ne-am cunoscut printr-o prietenă. Eu aveam nevoie de cineva care să mă ajute să trec peste anumite momente, mai ales că era o perioadă sensibilă pentru mine.

Murise Hercules, motanul meu, și mă simțisem așa blocată. Eram debusolată. M-a ajutat să mă regăsesc doar că eu am confundat ajutorul ăsta”, a spus Alexandra, în urmă cu ceva timp.