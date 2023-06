Sunt împreună de nouă ani, au și o fetiță împreună, însă nu au devenit soț și soție. Întrebată de ce căsătoria nu mai are loc, Misty a explicat că prioritare au fost alte lucruri pentru ei acum. „Planurile de nuntă nu merg. Le-am amânat. Nu am avut timp să mă ocup așa cum îmi doresc. Eu sunt cea care se ocupă, Keo nu prea are treabă cu organizările. Mă mai sfătuiesc cu el, îi cer păreri. Pentru el, căsătoriți sau necăsătoriți, e același lucru. Pentru el sunt soție oricum. Mi-a zis să îi zic ziua și ora. În rest, am mână liberă, să fac și să aleg tot ce vreau.

Misty, despre Keo: „El e fericit când noi două suntem fericite și vrea doar să fim sănătoși”

Mi-a zis orice mă face pe mine fericită, îmi știe gusturile și are încredere. Îmi face toate plăcerile și mie, nu doar Aryei. Ne spune mereu că el e fericit când noi două suntem fericite și că vrea doar să fim sănătoși.

Îl iubesc mult, este un iubit și un tată mai mult decât am visat. De Revelion Keo a avut concerte la Iași și s-a întors acasă cu gripă. Am făcut și eu, și Arya gripă, așa, pe rând, iar de atunci am avut luni de zile de viroze. Nu prea a răcit în primii 2 ani de viață, în următorii 2 ani de pandemie nu a răcit deloc, iar lunile acestea parcă le-a făcut pe toate. Era bine câteva zile, după care două săptămâni bolnăvioară și tot așa.

Și apoi, eu care răceam o dată la câțiva ani, acum de fiecare dată când o lua pe Arya răceala, la scurt timp mă lua și pe mine. Ne lua pe rând și ne dădeam una de la alta, nu știu efectiv, numai așa am ținut-o, a fost super”, a declarat Misty, care a dezvăluit că se gândea să facă nunta cu Keo ori la Sibiu, ori la Geneva, în Elveția.

„Noi voiam să facem nunta la Sibiu, la aceeași biserică în care a fost botezat Keo, dar și Arya. Tot acolo am făcut și botezul Aryei și mi-a plăcut foarte mult, a fost intim și perfect, departe de ochii presei. Iar acum au venit nașul și nașa Aryei (are două perechi de nași, Mihai Constantinescu și Simona Constantinescu. Și un alt cuplu, prieten din copilărie al lui Keo împreună cu soția lui, Xavier și Florence, stabiliți în Geneva) cu ideea și sugestia, să facem nunta acolo.

„Nu va fi o nuntă cu absolut toate tradițiile”

Au și o barcă mare, pe care ne-au invitat să facem petrecerea. Deci mă gândesc, încă încerc să îmi dau seama și să aflu. Cum ar fi cel mai frumos dar și ușor de gestionat, să poată ajunge toți cei care ne dorim să ne fie alături. Nu va fi o nuntă cu absolut toate tradițiile, o facem după gustul si personalitățile noastre”, a mai zis vedeta, care are deja planuri pentru rochia de mireasă.

„Am ales rochia, da, am modelul în minte, am poze în telefon. M-am inspirat din modelele mai multor rochii, am ales detaliile care mi-au plăcut de la fiecare. Însă nu am avut timp să mă ocup și nici nu m-am hotărât încă cine mi-o va confecționa.

E o rochie destul de simplă, în sensul că nu e încărcată cu broderii sau alte accesorii. Are corset fără bretele și fustă lungă, ușor bufantă, crăpătura pe un picior. Și detașabilă, fiindcă voi avea și una scurtă la un moment dat, să pot dansa la petrecere. Îmi doresc să se simtă bine toți apropiații și să țină petrecerea până dimineața”, a încheiat Misty.

