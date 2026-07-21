Un cappuccino costă peste 7 dolari

Datele apar într-un nou raport realizat de Deutsche Bank Research Institute, care a analizat prețurile pentru produse și servicii de zi cu zi în 69 de orașe din întreaga lume, folosind informații colectate prin platforma Numbeo și comparate cu alte surse.

Raportul arată că Zurich este lider mondial la mai multe categorii de cheltuieli obișnuite, de la cafea și băuturi răcoritoare până la taxiuri sau cine la restaurant.

Cea mai scumpă cafea din clasament este servită în Zurich.

Un cappuccino costă, în medie, 7,13 dolari (33 de lei), cu aproape 40% mai mult decât în urmă cu zece ani.

Orașul elvețian este singurul din lume în care prețul unui cappuccino depășește pragul de 7 dolari.

Prin comparație, aceeași băutură costă doar 2,24 dolari la Roma și 2,18 dolari la Milano, adică în jur de 10 lei, în cele două orașe recunoscute pentru cultura cafelei.

De altfel, Zürich, din Elveția, este cel mai scump oraș din lume.

O Cola de 0,33 litri trece de 6 dolari

Nici o băutură răcoritoare nu este ieftină în Zurich.

O sticlă de Coca-Cola sau Pepsi de 0,33 litri costă în medie 6,03 dolari (28 de lei), fiind singurul oraș din lume unde prețul depășește pragul de 6 dolari.

În majoritatea marilor orașe analizate, aceeași băutură costă între unul și doi dolari (4,58 lei și 9 lei), iar în Cairo ajunge la doar 0,38 dolari (1,74 lei).

O cină pentru două persoane costă aproape 150 de dolari

Ieșitul la restaurant este o experiență costisitoare în Zurich.

O masă cu trei feluri pentru două persoane într-un restaurant de categorie medie ajunge la 149 de dolari (683 de lei), cel mai ridicat preț din raportul Deutsche Bank.

Specialiștii explică această evoluție prin scumpirea alimentelor și creșterea salariilor din industria ospitalității.

Nici transportul nu este ieftin.

O cursă cu taxiul de doar cinci kilometri costă 32 de dolari (147 de lei), cel mai mare tarif din toate orașele analizate.

În același timp, un bilet la cinema ajunge la 24,90 dolari (114 lei), Zurich împărțind primul loc cu Geneva.

Elvețienii au unele dintre cele mai mari salarii din lume

Raportul arată însă că nivelul ridicat al prețurilor este compensat de veniturile populației.

Elveția găzduiește două dintre cele mai scumpe orașe din lume, Zurich și Geneva.

Cele două orașe s-au clasat constant printre cele mai scumpe pentru o cafea, o cursă cu taxiul, o pereche de blugi și o doză de Coca-Cola. De altfel, o pereche de blugi, nu de firmă, costă 141 de dolari (647 de lei) în Geneva.

Acestea fiind spuse, locuitorii au câștigat și unele dintre cele mai mari salarii din lume.

De asemenea, au ocupat primul loc în clasamentul venitului disponibil după impozitare și chirie, un cuplu care a închiriat un apartament cu trei dormitoare rămânând cu peste 10.000 de dolari pe lună.

Explicația ține și de moneda națională.

„Prețurile reflectă puterea francului elvețian de-a lungul mai multor decenii”, a declarat pentru Business Insider Jim Reid, șeful global al departamentului de cercetare macro și strategie tematică de la Deutsche Bank Research Institute.

Alte recorduri de prețuri în lume

Raportul Deutsche Bank evidențiază și alte orașe care conduc clasamentele pentru anumite produse și servicii:

Cel mai scump iPhone

Turcia este cea mai scumpă țară pentru cumpărarea unui iPhone 17 Pro, care costă în medie 2.592 de dolari (11.882 lei), din cauza taxelor ridicate și a deprecierii lirei turcești. În schimb, cu 1.121 de dolari (5.142 de lei), Japonia se clasează pe locul cel mai ieftin din lume pentru a cumpăra un iPhone.

În România, acest telefon costă 6.699 lei.

Cele mai scumpe țigări

În Sydney, un pachet de țigări Marlboro costă 44,50 dolari (204 lei), de peste 20 de ori mai mult decât în Cairo.

Costul atât de ridicat al țigărilor în Australia este rezultatul utilizării liberale a taxelor pe produse precum alcoolul și tutunul; cu creșteri regulate de taxe.

Prețul unui pachet de țigări în România pornește de la 23 de lei.

Cea mai scumpă sticlă de vin

În Singapore, o sticlă de vin costă în medie 23,4 dolari (107 lei) datorită unei taxe pe alcool bazate pe volum. Totuși, o sticlă similară costă 20 de dolari (92 lei) în New York și aproximativ 18 dolari (82 lei) în Oslo. La Roma, în schimb, o sticlă de vin costă 4,60 dolari (21 lei).

Cel mai scump abonament la sală

San Francisco ocupă primul loc, cu un abonament lunar de 136 de dolari (623 lei).

Prețul unui abonament la sală în România pornește de la 130 de lei, de aproape 5 ori mai puțin decât costă în San Francisco.

Cea mai scumpă chirie

New York rămâne lider mondial la costul locuințelor, un apartament cu un dormitor în centrul orașului fiind închiriat cu 4.285 de dolari pe lună. Pe parcursul celor 14 ani de publicare a raportului, New York-ul s-a menținut constant în primele trei poziții.

Chiria lunară pentru o locuință din inima metropolei americane este cu 42% mai mare comparativ cu Zurich, cel mai scump oraș din afara SUA, după o creștere de aproape 50% în ultimul deceniu.

Cele mai scumpe utilități

Locuitorii din Berlin plătesc cele mai scumpe utilități: 410 dolari (1.880 lei) pe lună pentru un spațiu de 85 m².

Conform raportului, tarifele pentru utilități esențiale (curent electric, încălzire, răcire, apă și salubritate) au crescut vizibil în mediul urban din Germania, ca urmare a tranziției de la gazul rusesc și energia atomică.

În Berlin, aceste cheltuieli de bază s-au majorat cu 47% în ultimii zece ani.

Tokyo, surpriza clasamentului

La polul opus se află Tokyo, considerat unul dintre cele mai accesibile mari orașe dezvoltate din lume.

Capitala Japoniei are unele dintre cele mai mici prețuri din raport pentru chirii și este cel mai ieftin loc din lume pentru cumpărarea unui iPhone.

„Încă un an de depreciere a yenului tocmai a catapultat Tokyo într-o situație uimitor de ieftină pentru un oraș atât de dezvoltat”, a spus Jim Reid.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE