Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a răspuns vineri acuzațiilor privind erorile de calcul ale pensiilor pentru 2,2 milioane de români, informații apărute recent în spațiul public, într-un raport al Curții de Conturi a României.

Instituția susține că cifra vehiculată provine dintr-o extrapolare statistică realizată de Curtea de Conturi și nu din verificarea individuală a tuturor dosarelor.

Cum explică CNPP situația celor 2,2 milioane de pensii

Potrivit CNPP, auditul financiar al Curții de Conturi pentru anul 2024 a folosit o metodologie bazată pe eșantioane extrase din bazele de date ale instituției. Acestea au fost analizate în detaliu, iar rezultatele au fost extinse la nivel național.

„O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual constatate ca fiind calculate greşit. (...) Existenţa şi cuantumul unei eventuale diferenţe pot fi stabilite numai prin verificarea individuală a dosarului şi a documentelor care au stat la baza stabilirii sau recalculării pensiei”, se arată în comunicatul emis ieri de CNPP.

Instituția subliniază că estimările nu reflectă sume stabilite concret pentru fiecare beneficiar în parte.

„Din datele prezentate în raport nu poate fi desprinsă concluzia că aproximativ 2,2 milioane de pensii au fost verificate individual şi constatate ca fiind calculate greşit”, au mai adăugat reprezentanții CNPP.

Casa de Pensii nu neagă însă existența unor greșeli punctuale

Casa de Pensii a explicat că procesul de recalculare a pensiilor, desfășurat în 2024, a implicat un volum uriaș de muncă. Acesta a fost realizat într-un interval de timp relativ scurt, conform unui nou cadru legislativ.

„Procesul a presupus analizarea şi prelucrarea unui volum foarte mare de date şi documente, precum şi mobilizarea personalului CNPP şi al tuturor caselor teritoriale de pensii. În spatele milioanelor de decizii şi operaţiuni realizate în cadrul acestui proces se află munca susţinută a personalului caselor teritoriale de pensii, care a gestionat un volum excepţional de activitate, concomitent cu asigurarea continuităţii plăţii pensiilor şi a activităţilor curente ale sistemului public de pensii”, precizează instituția.

Reprezentanții CNPP nu neagă însă existența unor erori punctuale, dar susțin că acestea nu pot fi generalizate.

„Apariția unor probleme izolate într-un proces administrativ de o asemenea complexitate nu poate justifica, în absența verificării individuale, concluzia că milioane de pensii au fost calculate greșit”.

Cum se vor corecta erorile pensiilor

În urma raportului Curții de Conturi, CNPP a promis că va analiza fiecare caz semnalat de auditori pentru a verifica dacă există diferențe de calcul.

„Fiecare dintre acestea va fi analizată, iar acolo unde se confirmă existenţa unor diferenţe vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege, atât pentru recuperarea eventualelor sume plătite necuvenit, cât şi pentru acordarea diferenţelor de drepturi cuvenite beneficiarilor”, au declarat reprezentanții instituției.

Casa de Pensii a dat asigurări pensionarilor că tratarea acestor situații va fi prioritară și că se vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura corectitudinea plății pensiilor.

„Prioritatea instituţiei rămâne stabilirea şi plata corectă a drepturilor de pensie, precum şi consolidarea mecanismelor de verificare”, susțin reprezentanții instituției.

Raportul Curții de Conturi

Potrivit unui raport al Curții de Conturi, recalcularea pensiilor realizată în 2024 a dus la erori majore în stabilirea drepturilor financiare ale pensionarilor.

Conform estimărilor, peste 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit pensii mai mici decât cele cuvenite, ceea ce ar fi generat un deficit de aproximativ 230 de milioane de lei. În plus, în alte 570.000 de cazuri, s-au efectuat plăți în exces, totalizând peste 71 de milioane de lei.

Totuși, CNPP a contestat aceste concluzii, susținând că multe dintre erorile semnalate au fost deja corectate și că estimările Curții de Conturi se bazează pe un număr redus de dosare verificate, rezultatele fiind apoi extrapolate.

Reprezentanții instituției au reafirmat angajamentul de a verifica situațiile individuale și de a remedia orice neregulă conform legislației în vigoare.