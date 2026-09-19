Geely a avut un debut spectaculos în China cu primul său SUV de teren Galaxy Zhanjian 700. Producătorul spune că modelul a adunat 43.900 de precomenzi într-o singură oră, iar versiunea limitată s-a epuizat deja.

Galaxy Zhanjian 700 a strâns 43.900 de precomenzi în prima oră de lansare

Constructorul chinez Geely a anunțat că primul său SUV de teren, Galaxy Zhanjian 700, a strâns peste 43.900 de precomenzi în prima oră de la lansare, iar pragul de 10.000 de rezervări a fost atins în doar nouă minute, potrivit racing.nl. Compania precizează însă că este vorba despre precomenzi rambursabile, ceea ce înseamnă că persoanele interesate își pot retrage rezervarea, iar acestea nu se transformă automat în mașini vândute.

Conform publicației de specialitate CarNewsChina, ediția limitată a modelului, produsă în doar 700 de exemplare, este deja epuizată.

În China, Galaxy Zhanjian 700 pornește de la echivalentul a aproximativ 25.900 de euro, în timp ce versiunea limitată de top costă aproape 50.600 de euro. Varianta cu motorizarea de 1.113 cai-putere este disponibilă de la aproximativ 35.000 de euro.

Până la 1.113 cai-putere în versiunea de top

Geely nu obține cei 1.113 cai-putere dintr-un motor termic uriaș, ci printr-un sistem de propulsie hibrid. În funcție de versiune, SUV-ul este echipat cu un motor turbo pe benzină de 1,5 litri sau 2,0 litri. Modelele mai puternice primesc în plus trei motoare electrice și tracțiune integrală. În versiunea de top, puterea totală ajunge la 1.113 CP, iar producătorul susține că mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în 3,95 secunde.

Modelul este echipat cu o baterie CATL de 47,14 kWh, care oferă o autonomie electrică de până la 305 kilometri. Geely susține că autonomia totală depășește 1.200 de kilometri atunci când este utilizat și motorul pe benzină.

Autonomia electrică este însă măsurată conform standardului chinez CLTC, nu după norma europeană WLTP. Ca reper, valoarea CLTC este, în general, mai mare, astfel că autonomia echivalentă în condiții WLTP ar fi de aproximativ 230 de kilometri.

Galaxy Zhanjian 700 are dimensiuni de SUV de mari dimensiuni. Mașina măsoară 5,09 metri lungime și aproape 2 metri lățime. Producătorul anunță o gardă la sol de 233 mm și o adâncime maximă de trecere prin apă de 800 mm.

Geely spune că Galaxy Zhanjian 700 poate pluti timp de 40 de minute

Una dintre cele mai neobișnuite funcții ale modelului este modul de urgență pentru apă.

Geely susține că SUV-ul poate pluti timp de până la 40 de minute în situații de urgență. Compania precizează că vehiculul nu se transformă într-o barcă, ci este conceput pentru a rămâne la suprafața apei într-o situație extremă.

Modelul mai este echipat cu un frigider integrat de 18,5 litri și scaune cu funcție de masaj.