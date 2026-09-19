Susține Susține

43.900 de precomenzi într-o oră pentru acest SUV chinezesc de peste 5 m: are 1.113 CP și o autonomie totală care depășește 1.200 km

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
Comentează
Un SUV off-road, de culoare verde măsliniu, rulând prin dunele de nisip ale unui deșert la apus.
Galaxy Zhanjian 700, primul SUV off-road de la Geely. Sursa foto: carnewschina.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Geely a avut un debut spectaculos în China cu primul său SUV de teren Galaxy Zhanjian 700. Producătorul spune că modelul a adunat 43.900 de precomenzi într-o singură oră, iar versiunea limitată s-a epuizat deja.

Cuprins:

Galaxy Zhanjian 700 a strâns 43.900 de precomenzi în prima oră de lansare

Constructorul chinez Geely a anunțat că primul său SUV de teren, Galaxy Zhanjian 700, a strâns peste 43.900 de precomenzi în prima oră de la lansare, iar pragul de 10.000 de rezervări a fost atins în doar nouă minute, potrivit racing.nl. Compania precizează însă că este vorba despre precomenzi rambursabile, ceea ce înseamnă că persoanele interesate își pot retrage rezervarea, iar acestea nu se transformă automat în mașini vândute.

1,113 HP Geely Zhanjian 700 Takes China by Storm

Conform publicației de specialitate CarNewsChina, ediția limitată a modelului, produsă în doar 700 de exemplare, este deja epuizată.

În China, Galaxy Zhanjian 700 pornește de la echivalentul a aproximativ 25.900 de euro, în timp ce versiunea limitată de top costă aproape 50.600 de euro. Varianta cu motorizarea de 1.113 cai-putere este disponibilă de la aproximativ 35.000 de euro.

Până la 1.113 cai-putere în versiunea de top

Geely nu obține cei 1.113 cai-putere dintr-un motor termic uriaș, ci printr-un sistem de propulsie hibrid. În funcție de versiune, SUV-ul este echipat cu un motor turbo pe benzină de 1,5 litri sau 2,0 litri. Modelele mai puternice primesc în plus trei motoare electrice și tracțiune integrală. În versiunea de top, puterea totală ajunge la 1.113 CP, iar producătorul susține că mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în 3,95 secunde.

Modelul este echipat cu o baterie CATL de 47,14 kWh, care oferă o autonomie electrică de până la 305 kilometri. Geely susține că autonomia totală depășește 1.200 de kilometri atunci când este utilizat și motorul pe benzină.

Autonomia electrică este însă măsurată conform standardului chinez CLTC, nu după norma europeană WLTP. Ca reper, valoarea CLTC este, în general, mai mare, astfel că autonomia echivalentă în condiții WLTP ar fi de aproximativ 230 de kilometri.

Galaxy Zhanjian 700 are dimensiuni de SUV de mari dimensiuni. Mașina măsoară 5,09 metri lungime și aproape 2 metri lățime. Producătorul anunță o gardă la sol de 233 mm și o adâncime maximă de trecere prin apă de 800 mm.

Geely spune că Galaxy Zhanjian 700 poate pluti timp de 40 de minute

Una dintre cele mai neobișnuite funcții ale modelului este modul de urgență pentru apă.

Geely susține că SUV-ul poate pluti timp de până la 40 de minute în situații de urgență. Compania precizează că vehiculul nu se transformă într-o barcă, ci este conceput pentru a rămâne la suprafața apei într-o situație extremă.

Modelul mai este echipat cu un frigider integrat de 18,5 litri și scaune cu funcție de masaj.

Până în prezent, Geely nu a anunțat lansarea modelului Galaxy Zhanjian 700 pe piața europeană. Prețurile și numărul de precomenzi comunicate de producător sunt valabile exclusiv pentru piața din China. În cazul unei eventuale lansări în Europa, prețul ar putea fi semnificativ mai mare, din cauza costurilor de transport, taxelor de import și impozitelor.

Citește și: SUV-ul de lux care costă maximum 40.000 de euro și pentru care s-au primit peste 150.000 de precomenzi ajunge în Europa

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri China Stiri Auto
Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, chiar la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut pur și simplu
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, chiar la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut pur și simplu
Ce s-a aflat acum despre Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Detalii neștiute din trecutul său au ieșit deja la iveală! Cine este Cătălina Manea, soția lui
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Detalii neștiute din trecutul său au ieșit deja la iveală! Cine este Cătălina Manea, soția lui
Premiile Emmy 2026 - Cele mai hot cupluri de vedete. Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Premiile Emmy 2026 - Cele mai hot cupluri de vedete. Vezi galeria foto aici
Parteneri
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-a pus suporterii în cap
Gsp.ro
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-a pus suporterii în cap
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
Gsp.ro
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
Parteneri
România a explodat când a aflat cine e, de fapt, SOȚIA lui Siegfried Mureșan, noul premier al României! Ireal, dar adevărat...Cum a ajuns Siegfried Mureșan atât de sus, ce avere are și ce funcție importantă deține soția lui?
Libertateapentrufemei.ro
România a explodat când a aflat cine e, de fapt, SOȚIA lui Siegfried Mureșan, noul premier al României! Ireal, dar adevărat...Cum a ajuns Siegfried Mureșan atât de sus, ce avere are și ce funcție importantă deține soția lui?
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Laura Cosoi a deschis ușa casei în care își crește cele CINCI fetițe! Iar o încăpere atrage imediat atenția: pare desprinsă dintr-o poveste și are un detaliu pe care cu greu îl mai vezi în casele moderne
Tvmania.libertatea.ro
Laura Cosoi a deschis ușa casei în care își crește cele CINCI fetițe! Iar o încăpere atrage imediat atenția: pare desprinsă dintr-o poveste și are un detaliu pe care cu greu îl mai vezi în casele moderne
ALTE ȘTIRI
gara-de-nord-eli-driu-p-159
Știri România
10:53
Trenul internațional Viena – București Nord își modifică orarul în Ungaria până în decembrie din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară maghiară
Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea din București, trainer de vorbire în public
Știri România
10:00
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală: Nicușor Dan, la nuntă, dar nu şi la consultările pentru premier după protest. Ce spun gesturile lui?
Parteneri
De ce chelnerii se grăbesc să ia farfuriile de pe masă înainte să termine toată lumea de mâncat
Adevarul.ro
De ce chelnerii se grăbesc să ia farfuriile de pe masă înainte să termine toată lumea de mâncat
Marcel Pușcaș, radiografie dură a lotului ales de Hagi la națională: &quot;Ciudățenii greu de înțeles&quot; - Fanatik.ro
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș, radiografie dură a lotului ales de Hagi la națională: &quot;Ciudățenii greu de înțeles&quot; - Fanatik.ro
Motorina a urcat la 10,88 lei pe litru la OMV, deși acciza rămâne redusă cu 25%
Financiarul.ro
Motorina a urcat la 10,88 lei pe litru la OMV, deși acciza rămâne redusă cu 25%
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;.
Viva.ro
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;.
MONDEN
Imagini de la nunta Franciscăi și a lui TJ Miles
Stiri Mondene
11:20
Imagini de la nunta Franciscăi și a lui TJ Miles. Au făcut și botezul în aceeași zi
Mirela Zeta
Exclusiv
Stiri Mondene
11:14
De ce nu mai apare Mirela Zeța pe micul ecran: „A fost o alegere conștientă”
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Oraşul din România unde chiria într-un apartament nou porneşte de la 15 lei. Casele vechi, lovite de cutremure
Observatornews.ro
Oraşul din România unde chiria într-un apartament nou porneşte de la 15 lei. Casele vechi, lovite de cutremure
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Libertateapentrufemei.ro
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Parteneri
Gsp.ro
Și-au confirmat relația și a făcut senzație, într-o rochie minusculă, la ziua jucătorului: „E timpul!”
Gsp.ro
L-ar fi convocat Hagi? A preluat în propria jumătate și nu l-a putut opri nimeni!
Parteneri
Câte mii de euro pierde lunar Siegfried Mureșan dacă ajunge premierul României
Mediafax.ro
Câte mii de euro pierde lunar Siegfried Mureșan dacă ajunge premierul României
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Wowbiz.ro
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Ea este femeia din spatele noului premier desemnat al României! Cine este Cătălina Mureșan, partenera lui Siegfried Mureșan
Redactia.ro
Ea este femeia din spatele noului premier desemnat al României! Cine este Cătălina Mureșan, partenera lui Siegfried Mureșan
Pericol de deflagrație în Sânnicolau Mare, după ce o conductă de gaz s-a fisurat. Zeci de oameni au fost evacuați
Kanald.ro
Pericol de deflagrație în Sânnicolau Mare, după ce o conductă de gaz s-a fisurat. Zeci de oameni au fost evacuați
POLITIC
Manfred Weber, în timpul interviului acordat Libertatea în biroul său din Parlamentul European de la Strasbourg. Este președintele PPE din 2022 și membru al Parlamentului European din 2004
ExclusivInterviu
Politică
18 sept.
Manfred Weber, președintele PPE, exclusiv pentru Libertatea: „PSD a făcut o mare greșeală că a părăsit Guvernul Bolojan”
Parlamentul României
ExclusivInterviu
Politică
18 sept.
Ce se întâmplă dacă Nicușor Dan dizolvă Parlamentul? Conf. dr. Marius Bălan explică cum ar trebui modificată Constituția pentru a nu mai avea astfel de crize politice
Parteneri
Un „securist notoriu”, apropiat de Călin Georgescu, a venit la Iași cu căruța de baliverne. A atacat NATO și a făcut afirmații controversate despre Holocaust
Ziaruldeiasi.ro
Un „securist notoriu”, apropiat de Călin Georgescu, a venit la Iași cu căruța de baliverne. A atacat NATO și a făcut afirmații controversate despre Holocaust
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual
Fanatik.ro
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Spotmedia.ro
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Ultimele știri
Stiri Mondene
12:31
Diana Șucu, reacție după golul marcat de fiul său pentru Rapid: „În Giulești îi verificăm certificatul de naștere”
Stiri Mondene
12:10
Câți oameni s-au uitat la Vocea României. Concurenți noi au intrat în echipele antrenorilor
Cultură și Vacanțe
12:09
Rata infracționalității a crescut cu peste 10% în prima jumătate a anului, într-o destinație de vacanță tot mai vizitată de români
Auto
12:02
43.900 de precomenzi într-o oră pentru acest SUV chinezesc de peste 5 m: are 1.113 CP și o autonomie totală care depășește 1.200 km
Citește mai multe
TRENDING
Știri Externe
18 sept.
Un bărbat de 63 de ani a fost concediat chiar înainte de pensionare, după 40 de ani de muncă la aceeași companie: „Ca și cum m-ar fi aruncat la gunoi”
Știri Externe
09:10
Uber, obligată să plătească 40 de milioane de dolari familiei unei tinere ucise după ce șoferul a dat-o jos din mașină și a lăsat-o pe autostradă
Cultură și Vacanțe
18 sept.
Cel mai bun parc de distracții din lume e din Europa. Europa-Park câștigă Golden Ticket Award pentru a 11-a oară
Lifestyle
18 sept.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026. Soarele va intra în zodia Balanței
Femeie în vârstă, pensionară, ținând în mână un portofel de piele gol
Cultură și Vacanțe
09:45
O pensionară din Croația și-a cheltuit aproape toată pensia pentru un sejur de 10 zile la mare: „Aveam tot ce îmi trebuia, mai puțin costum de baie”
Salata Dakos- cum se prepară rețeta grecească
Lifestyle
07:30
Salata Dakos - rețetă tradițională din Creta
Asistentul virtual al unei bănci din România l-a numit „idiot” pe un client. Sursă foto: Getty Images
Lifestyle
18 sept.
Un asistent virtual al unei bănci din România a jignit un client, numindu-l „idiot”: „Lia nu trebuie să preia partea «rea» a comportamentului uman”
Sophia Moulson, tânăra din Marea Britanie care s-a mutat în Thailanda
Lifestyle
18 sept.
A lăsat munca de 15 ore pe zi în Marea Britanie pentru o viață în Thailanda. Cât o costă traiul lunar într-un complex de lux
Orașul Durres din Albania a devenit rapid destinație favorită pentru pensionarii vest-europeni. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
18 sept.
Paradisul din Balcani descoperit de pensionarii europeni, foarte mulți dintre ei sunt italieni: „Cu 1.500 de euro trăiesc ca un rege”
horoscopul zilei de astăzi 19 septembrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
18 sept.
Horoscop 19 septembrie 2026. Taurii trebuie să fie foarte atenți în timpul discuțiilor cu persoanele de la care așteaptă sprijin
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Palatul „Maurice Blank”, o bijuterie amandonată din București
Reportaj
Știri România
10:00
Palatul de 4,4 milioane de euro care se prăbușește în centrul Bucureștiului. A fost ambasada SUA timp de 70 de ani și zace de un deceniu fără cumpărător
O persoană adăpostindu-se sub o umbrelă cu buline în timp ce merge pe trotuar pe o ploaie torențială, lângă fațada unei clădiri istorice.
Știri România
07:49
Vine frigul în România. Elena Mateescu, director ANM, anunță că miercuri ar putea fi cea mai rece zi a săptămânii viitoare: „Temperaturile vor scădea în toată ţara”
Iulian Tănase
ExclusivAnaliză
Știri România
07:00
Criminal în serie, condamnat pentru un omor recunoscut după 20 de ani. De ce a mărturisit că a ucis-o pe femeia căutată de poliție
Mai multe biciclete în zona specială pentru depozitare
Știri România
18 sept.
Biciclete electrice furate din Franța, aduse în România ca să fie vândute. Prejudiciu de 130.000 de euro: „Am văzut că este atât de ușor”
fulgere-furtuna-stalpi-energie-electrica
Analiză
Opinii
18 sept.
De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?
Felix Stroe (PSD), Alin Chirilă (PSD) și Alexandru Muraru (PNL)
Opinii
18 sept.
SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB
Nicușor Dan, încruntat
Opinii
18 sept.
Politica la mișto. Blat pentru anticipate?
Nicușor Dan
Opinii
18 sept.
O carte despre naționalism pe care Nicușor Dan ar fi putut s-o citească înainte să vorbească despre „naționalismul sănătos”
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu