Deși au trecut mai mulți ani de la divorțul de Marius Elisei, Oana Roman spune că nu este pregătită să înceapă o nouă relație. Într-un interviu acordat Știrilor Antena Stars, vedeta a vorbit despre urmele emoționale lăsate de despărțire, dar și despre responsabilitățile pe care le are ca părinte singur.

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Oana Roman: „Nu sunt pregătită să mă arunc în ceva”

După încheierea relației cu Marius Elisei, Oana Roman și-a concentrat atenția asupra carierei și asupra creșterii fiicei sale, Isabela. Chiar dacă viața ei este astăzi mai echilibrată, vedeta spune că experiențele din trecut continuă să își lase amprenta asupra sa.

În cadrul interviului acordat Știrilor Antena Stars, Oana Roman a mărturisit că nu se simte pregătită să înceapă o nouă poveste de dragoste.

„Traumele încă nu s-au vindecat și încă nu sunt pregătită să mă arunc în ceva de care nu sunt încă sigură. Da, există și o parte grea, dar este și această libertate extraordinară, în sensul în care nu trebuie să dau socoteală nimănui și pot să mă îmi organizez viața așa cum îmi doresc eu și acesta este un câștig enorm”, a declarat Oana Roman.

Vedeta a explicat că, deși perioada de după divorț a fost dificilă, există și aspecte pozitive ale vieții pe care o duce în prezent. Oana Roman spune că apreciază independența pe care o are și faptul că își poate organiza timpul și activitățile după propriile reguli. Totuși, recunoaște că trecutul continuă să influențeze modul în care privește o eventuală relație.

Provocările vieții de mamă singură

În același interviu, Oana Roman a vorbit și despre dificultățile pe care le întâmpină în rolul de părinte singur. Vedeta a explicat că nu beneficiază de sprijinul unei familii extinse și că responsabilitățile zilnice îi revin aproape în totalitate.

„Nu e simplu deloc, mai ales că eu nu am nici familia extinsă: mătuși, unchi, bunici. Sunt doar eu, am prieteni care îmi sunt ca o familie și care mă ajută foarte mult și fără de care mi-ar fi, cu siguranță, mult mai greu. (…) Am oameni, dar greul stă pe umerii mei, tot ce înseamnă partea materială, tot ce înseamnă cheltuieli, totul este în cârca mea, în responsabilitatea mea. Nu e simplu. În același timp trebuie să păstrez un anumit standard de viață, cu care Isa este obișnuită.”

Cum gestionează cheltuielile pentru ea și fiica sa

Oana Roman a precizat că are venituri care îi permit să ducă un trai confortabil alături de fiica sa, însă acest lucru presupune o organizare atentă a bugetului.

Vedeta spune că trebuie să găsească permanent un echilibru între cheltuielile curente, economii și vacanțe.

„Eu câștig bine, nu mă plâng absolut deloc, dar trebuie să drămuiesc lucrurile foarte bine, să pun și un ban deoparte, să avem bani și de vacanță, să plătesc și facturile, și cumpărăturile. Nu este tot timpul simplu, e un fel de slalom între toate lucrurile acestea”, a declarat Oana Roman.

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