Însă detaliul care a topit inimile internauților este altul: fosta prezentatoare TV se pregătește să devină bunică la 58 de ano. Nora Monei Nicolici a afișat burtica de gravidă la cununia civilă.

Marele anunț făcut de Mona Nicolici: „Cu bucurie să vă fie viața!”

Vlad Nicolici și partenera sa de viață, Ana Badea, care activează tot în zona artistică, au oferit o lecție de simplitate în ziua evenimentului. Cei doi îndrăgostiți au lăsat deoparte fastul și au ales ținute lejere, complet albe.

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Extrem de mândră, fosta vedetă de televiziune a marcat momentul pe rețelele de socializare prin publicarea unor cadre de la fericitul eveniment.

„Căsătorit de ziua lui. Să fiți fericiți, dragii noștri! Cu bucurie să vă fie viața!”, a transmis emoționată fosta știristă.

În fotografii se observă un gest plin de tandrețe care confirmă venirea pe lume a unui bebeluș. În timp ce aleasa inimii sale îl îmbrățișa, Vlad a ținut o mână pe burtica soției sale, semn că familia lor se va mări în curând, iar Mona Nicolici va deveni bunică la 58 de ani.

Cine este fiul fostei vedete TV. A urcat pe scena de la „Vocea României”

Vlad Nicolici a atras atenția publicului larg prin participările sale la emisiuni de top de la Pro TV: în 2017 a urcat pe scena de la „Românii au talent”, iar în 2022 a impresionat jurații de la „Vocea României”, fiind susținut puternic din culise chiar de către mama lui.

Tânărul a absolvit UNATC în anul 2016, la clasa renumitului profesor Florin Zamfirescu, iar în prezent este actor la Teatrul Municipal „Bacovia” din Bacău. Pe lângă actorie, Vlad este extrem de pasionat de muzică, fiind chitarist și lider în două proiecte muzicale: trupa pop-rock R.U.A. și formația de blues-rock Blue 420. Înclinația către artă se păstrează și în cazul surorii lui mai mici, Maria (24 de ani), care a terminat studiile în domeniul Regiei de Teatru.

Foto: Instagram

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