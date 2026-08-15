Pasionată de cinematografie și dedicată meseriei sale, vedeta a mărturisit că este pregătită să renunțe la părul lung pentru următorul proiect.

Dana Rogoz: „Când e vorba de profesie, nu trebuie să sufăr”

Privind experiența ca pe o etapă firească în activitatea oricărui actor, Dana Rogoz a mărturisit că nu este la prima transformare de acest gen din carieră. Actrița a reamintit că a mai fost tunsă scurt în trecut pentru diverse roluri și că își asumă cu entuziasm cerințele noilor personaje.

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„Hai să vă zic un secret! Uitați-vă bine la părul ăsta al meu, așa lung cum îl vedeți. Urmează să mă tund pentru un proiect de film. Și întotdeauna am zis: când e vorba de profesie, nu trebuie să sufăr. Părul crește. M-am mai tuns și mai scurt de atât. Am fost scurt, scurt pentru Mo. Vlad este în schimb mai șocat decât mine. Așa că sunt ultimele zile cu părul lung, să știți! Meseria!”, a declarat Dana Rogoz.

Dana Rogoz: „Vă atenționez că poate da dependență”

Pe lângă anunțul privind noul său rol, actrița a vorbit cu entuziasm despre experiența unică oferită de festivalul de la Sfântu Gheorghe. Pentru Dana Rogoz, atmosfera relaxată, proiecțiile în aer liber și întâlnirile cu alți iubitori de film transformă evenimentul dintr-o simplă destinație de vară într-o adevărată tradiție anuală.

„Festivalul acesta de film unic și minunat, la care ajungi doar după o oră de mers cu barca pe canale prin Deltă, la care poți merge să vezi filme în șlapi, în cinema sau în aer liber, până pe la 3 dimineața, până când ai terminat de numărat perseidele, alături de alți câțiva mii de cinefili, doar pentru ca a doua zi să o iei de la capăt cu plajă, titicar, scurtmetraje, calcan, apus, camping, lungmetraje, prieteni, povești… E chiar frumos! Dacă n-ați trăit niciodată experiența acestui festival, vă atenționez că poate da dependență și apoi, cine știe, vară de vară o să vă faceți cumva programul în așa fel încât să fiți aici, la Sfântu Gheorghe, în fața ecranului, la Anonimul IFF”, a transmis actrița.

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