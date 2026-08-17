Donald Trump sugerează că a comunicat cu Kim Jong-un

În timpul unei discuţii cu reporterii în Biroul Oval, Donald Trump a fost întrebat de ce Kim Jong-un nu a răspuns gesturilor sale de bunăvoinţă. „A făcut-o”, a replicat liderul republican de la Casa Albă, fără a intra în detalii.

Relaţia dintre Trump și Kim a fost o temă dominantă în timpul primului mandat de președinte al miliardarului newyorkez, incluzând o serie de scrisori între ei. În schimb, Trump a primit mai puţină atenţie din partea lui Kim de la reinstalarea la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025.

„Kim Jong-un m-a tratat întotdeauna cu mare respect şi ne-am întâlnit în numeroase ocazii, de fapt, în două ocazii principale. Am discutat şi am petrecut timp împreună. Eu îl înţeleg, el mă înţelege”, a adăugat Trump.

Două summituri Trump – Kim au avut loc în 2018, respectiv 2019, dar fără niciun rezultat în privința eliminării programului nuclear nord-coreean. Coreea de Nord se află sub sancţiuni internaţionale severe din cauza programului său nuclear, precum şi a rachetelor balistice pe care le construieşte și le testează pentru a amenința atât Statele Unite, cât și Coreea de Sud.

Între timp, Kim Jong-un a declarat Coreea de Nord drept „stat nuclear ireversibil” și s-a implicat în războiul din Ucraina furnizând Rusiei rachete, muniții și trupe. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Rusia va aduce încă 30.000 de soldați nord-coreeni pentru a lupta împotriva Ucrainei.

Reducerea exercițiilor militare, un cadou pentru dictatorul nord-coreean

Donald Trump a anunțat că a dat instrucţiuni Pentagonului să „reducă substanţial” exerciţiile militare comune cu Coreea de Sud, un aliat de decenii al SUA, invocând costul acestor manevre şi ideea că ar reprezenta „un semnal total nepotrivit și ostil” față de Coreea de Nord. Președintele american a preluat practic propaganda regimului de la Phenian. În plus, Trump s-a declarat nemulțumit de faptul că Seulul a refuzat să-l urmeze în acțiunile sale militare împotriva Iranului.

Potrivit CNN, Trump a sugerat luni, prin declaraţia sa laconică, că el şi Kim au comunicat recent. Postul american de televiziune relatează totodată că decizia anunțată duminică de Trump este „un cadou” pentru Kim într-un moment în care dictatorul nord-coreean își multiplică gesturile de amenințare fără a oferi vreo concesie în schimb.

Coreea de Sud vrea un tratate de pace, dar Kim Jong-un tace

De altfel, președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, a propus sâmbătă un dialog între Seul și Phenian pentru a pune capăt oficial Războiului din Coreea, care, din punct de vedere tehnic, durează de peste 70 de ani, în lipsa unui tratat de pace. Kim Jong-un nu a răspuns, dar a respins toate propunerile lui Lee Jae-myung.

În schimb, regimul de la Phenian a denunțat exercițiile militare comune americano-sud-coreene organizate anual în luna august și a amenințat că va duce măsurile de descurajare la un „nou nivel”. În semn de protest, a lansat miercurea trecută o rachetă balistică în Marea Japoniei.

Chestionat dacă reducând exercițiile cu aliații acordă de fapt prioritate intereselor unor adversari precum Coreea de Nord, Trump a susținut că abordarea sa faţă de Kim face lumea mai sigură.

În afară de anunțul cu privire la reducerea exercițiilor militare, Donald Trump a publicat pe contul său de Truth Social o imagine în care apare alături de Kim Jong-un la summitul lor din 2019. „În pofida aparenţelor puţin amicale din această poză, sunt altele în care zâmbim”, a comentat președintele american, adăugând că „Kim Jong-un şi cu mine ne înţelegem FOARTE BINE”.

Un senator democrat îl acuză pe Trump că slăbește aliații SUA

Senatorul american Jack Reed, cel mai important membru al Partidului Democrat din Comisia pentru Forțele Armate, a denunțat o „decizie stupidă”.

„China și Rusia observă cu câtă ușurință președintele abandonează aliații Americii și își vor aminti de asta data viitoarea când ne vor pune la încercare”, a avertizat el într-un comunicat preluat de AFP.

Potrivit lui Jack Reed, „atunci când președintele Trump reduce exercițiile militare pentru a flata un dictator sau pentru a pedepsi Coreea de Sud pentru refuzul de a se alătura unui război pe care el l-a început, toți aliații noștri – și adversarii – consideră că angajamentele Americii sunt negociabile”.

„Kim Jong-un a câștigat o victorie de propagandă, iar Coreea de Sud – unul dintre cei mai puternici aliați ai noștri – a fost pedepsită din niciun alt motiv decât egoul lui Trump”, a reacționat senatorul democrat.

De cealaltă parte, Ministerul sud-coreean al Apărării a anunțat luni lansarea exercițiilor comune Ulchi Freedom Shield „aşa cum s-a prevăzut iniţial”. Aceste exerciții, care implică 18.000 de militari, vor dura 11 zile pentru a pregăti apărarea sud-coreeană în cazul unui atac din partea Coreei de Nord.

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