Heinrich Großbongardt a comparat acest incident cu accidentul unui avion Air India din 2025, care s-a prăbușit la scurt timp după decolare.

Probleme la decolare: „Tailstrike” și decizia de revenire

Incidentul a început când avionul a avut dificultăți la decolare. Potrivit BR24, imaginile video de la fața locului arată nori masivi de praf ridicați de aeronava care a reușit să se ridice de la sol abia la 120 de metri după capătul pistei, în zona de iarbă.

În momentul desprinderii, partea din spate a avionului a atins solul, un eveniment cunoscut ca „tailstrike”. Heinrich Großbongardt a explicat că acest lucru indică faptul că aeronava avea o viteză de decolare „la limita minimă admisă”.

„Ar fi trebuit să fie mult mai rapidă pentru o ridicare sigură în aer”, a adăugat expertul.

Comandantul a decis să întrerupă zborul către Hanoi și să revină pe aeroportul din Munchen. Avionul a survolat zona timp de două ore pentru a consuma combustibil, înainte de a efectua o aterizare de urgență.

Potrivit BR24, aterizarea a fost marcată de fum ridicându-se de la trenul de aterizare și de desprinderea unor bucăți de cauciuc. Odată ce aeronava s-a oprit, echipajele de pompieri și salvare s-au grăbit să intervină.

Vietnam Airlines Boeing 787-9 Dreamliner reportedly overruns the runway during take-off from Munich. The aircraft is currently on approach to the airport after holding.



Video: MunichAviation pic.twitter.com/qqbWSV2jrN — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 15, 2026

Oficialii aeroportului au confirmat că la decolare au fost avariate luminile de semnalizare aflate la capătul pistei. În plus, fotografiile publicate pe rețelele de socializare arată daune vizibile la trenul de aterizare, anvelopele și partea din spate a fuselajului. Cu toate acestea, nicio persoană nu a fost rănită în incident.

Vietnam Airlines a transmis că atât pasagerii, cât și echipajul sunt în siguranță. Într-un comunicat oficial, compania a atribuit incidentul unei „probleme tehnice” și a declarat că echipajul a urmat toate procedurile standard.

Cauza exactă a incidentului urmează să fie stabilită

Cauza exactă a incidentului urmează să fie stabilită de către Biroul Federal pentru Investigarea Accidentelor Aeriene. Datele din cutiile negre și înregistrările audio din cabină vor fi analizate pentru a se stabili ce s-a întâmplat în momentele critice.

Heinrich Großbongardt consideră posibilă o eroare umană, amintind un incident similar din 2009, când un Airbus A340 al companiei Emirates a suferit un „tailstrike” din cauza introducerii greșite a datelor de greutate în computerul de bord. Cu toate acestea, rezultatele finale ale investigației ar putea dura câteva luni până să fie publicate.

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