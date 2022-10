E suficient să spui Firicel, din „Las Fierbinţi”, ca să îl identifici pe Cuzin Toma, unul dintre cei mai apreciaţi actori ai momentului. Despre Cuzin Toma se ştie că a terminat un liceu electromecanic, a absolvit Academia de Educație Fizică și Sport și Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică şi a practicat multe meserii până a ajuns unde este astăzi.

În vârstă de 45 de ani, invitatul Irinei Păcurariu la „Reţeaua de Idoli” se numără printre cele mai cunoscute figuri ale noului val cinematografic românesc. Extrem de expresiv şi cu umor bine dozat, a jucat în filme precum „Hârtia va fi albastră”, de Radu Muntean, „Despre oameni și melci”, de Tudor Giurgiu, „Comoara”, pentru care Corneliu Porumboiu a fost recompensat la Cannes cu Un Certain Talent, și „Aferim!”, de Radu Jude, film premiat cu Ursul de Argint la Berlin. A mai jucat în filme precum „Câinele japonez”, „Domnișoara Christina”, „Funeralii fericite”, „Nașa” și „Moromeții 2”.

În 2016, Cuzin Toma a fost nominalizat la două premii Gopo, la categoriile cel mai bun actor pentru rolul din „Comoara” și cel mai bun actor în rol secundar, pentru „București NonStop”. La întâlnirea cu Irina Păcurariu, actorul Cuzin Toma a vorbit despre cel mai recent proiect al său, „Film în sat”, o idee pornită din dorința de a întoarce comunității experiența acumulată în ceea ce se numește cultură. El încearcă să aducă filmul românesc în vatra satului, dorind să motiveze tinerii din mediul rural să evolueze şi să caute perspective noi.

Recomandări Plagiatul ca flagel social. De ce frauda intelectuală nu e doar problema „lor”, ci mai curând a noastră

„Ai încercat vreodată să faci stand-up?”, l-a întrebat Irina Păcurariu. „Nu, nu e de mine stand-up-ul. Nu e de mine pentru că… eu vin din stand-up. Adică, în zona de unde vin, eram tot timpul într-un stand-up comedy. Şi am avut o teamă de a mă duce spre acest gen, pentru că îmi era la îndemână”, a explicat el.

„Chiar nu ţi-ai dorit?”, a insistat prezentatoarea, iar Cuzin Toma a început să vorbească despre proiectul lui de suflet. „Mi-am dorit ca oamenii pe lângă care trăiesc să fie fericiţi. Şi asta îmi doresc în continuare. Vreau să-mi văd copiii zâmbind şi că au acces la educaţie şi cultură. Eu am o vorbă: dacă mă duc la muncă, nu câştig bani. Dacă lucrez, câştig bani. Sunt întrebat «ce vreau cu festivalul acesta?» (n.r. – festivalul „Film în sat”)… Nu vreau să plece copilul de acasă. Pentru că, dacă a plecat copilul… s-a dus cu tot cu copiii lui. Aşa că nu mai am nici nepoţi… Ce să mă fac?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Recomandări Ministrul Vasile Dîncu: „A fost un comandant la baza Kogălniceanu, un idiot, pe el l-am dat deja afară”

Am muncit toată viaţa, am alergat, n-am avut grijă de copii, fiindcă am zis că o să am grijă de nepoţi. Am zis că aşa facem. Aşa au făcut şi părinţii noştri. Măcar să stau cu nepoţii… Dacă nu creezi un habitat, nişte condiţii… De ce plecăm de acasă? După mâncare, să muncim sau să ne cultivăm. Nu cred că mai ţine vorba «că e mai frumos în altă parte». Dacă îi creezi un habitat, îi facilitezi accesul la educaţie şi cultură de calitate şi îl înveţi că nu trebuie să se ducă în altă parte ca să muncească, pentru că are propria grădină să muncească, nu-ţi mai pleacă de acasă”, a mai declarat actorul în emisiunea de la TVR 2.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A fost atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Șocant ce a urmat

Playtech.ro ȘOC! Volodimir Zelenski, avertisment înfiorător după atacul cu rachete. Lumea, la un pas de o nouă tragedie

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a ales de el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Ce salariu are un excavatorist de cărbune. Muncește pe un utilaj de 2.000 de tone, la 30 de metri înălțime

Știrileprotv.ro Șeful armatei private a lui Putin și liderul cecen Ramzan Kadîrov „au declarat război deschis” ministrului rus al Apărării

FANATIK.RO Fanatik, dezvăluiri incomode. Cum a cumpărat Poliția București de la Automobile Bavaria căciuli de blană, costume de stofă, epoleți și pălării. Câți bani a încasat firma prietenului lui Klaus Iohannis

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

HOROSCOP Horoscop 10 octombrie 2022. Fecioarele au tendința de a se retrage din interacțiunile care merg prost și dau semne de conflict și bine fac

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm