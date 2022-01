Într-o postare pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu ea de la sala de fitness, Andreea Mantea le-a dezvăluit fanilor că va adopta un stil de viață sănătos. De la 66 de kilograme, câte are acum, își dorește să ajungă la 52.

„Rezoluție, dorința sau mai bine zis, nevoie! Am 66 kg și vârstă la care metabolismul meu nu mai funcționează la fel că acum câțiva ani…și vreau să ajung înapoi la 52 kg. Mai mult decât atât, aș vrea să încerc să mă mențin la acea greutate.

Voi renunta la tot ce îmi face rău și voi urmă un stil de viață sănătos! Va fi greu pentru că sunt pofticioasă, dar dacă voi face suficientă mișcare, voi putea să mai și trișez o dată la 2 săptămâni. Dar să știți că nu iei în greutate doar dacă mănânci până uiți sau ești comod/a. Stresul, agitația sau anumite probleme care te consumă prea mult, duc la acest luat in greutate sau diverse probleme de sănătate. Acum 2 zile mi-am făcut o promisiune și sper să reușesc! Țineți-mi pumnii!”, a transmis prezentatoarea de la Kanal D.

Andreea Mantea a explicat că nu este însărcinată, iar problemele sunt altele

Recent, fanii vedetei au remarcat că aceasta are câteva kilograme în plus, dar ei s-au gândit că e însărcinată. Andreea Mantea a venit ulterior cu lămuriri. „Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e că aflu din ziare ca sunt însărcinată de vreo doi ani. Cumva am întrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată.

Eu nu am voie să fiu grasă, Andreea Mantea este grasă, are butică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată. Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeți-mă.(…) De doi ani încoace, mă de doi ani… nu, nu sunt, sunt doar grasă”, a spus Andreea Mantea, pe Instagram, în urmă cu câteva săptămâni.

