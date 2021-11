După Alex Velea, Antonia și Alexandra Stan, Cătălin Măruță a primit acuzații și de la Bianca Drăgușanu, care a fost invitată de curând în emisiunea lui de la Pro TV. Ea susține că prezentatorul nu a respectat partea lui de înțelegere, a abordat pe post, în direct la TV, alte subiecte decât cele stabilite anterior cu producătorul show-ului.

Acum, Cătălin Măruță a reacționat la acuzațiile Biancăi Drăgușanu. Prezentatorul nu își dorește să creeze un scandal, așa că nu a făcut declarații pe larg, preferă să păstreze discreția. Probabil, la un moment dat, în emisiunea lui, acesta va clarifica și acest subiect.

„Nu vreau să vorbesc despre asta. O să apară iar șoc. Ce am zis, ce am declarat… Nu mă interesează să comentez subiectul”, a spus Cătălin Măruță, pentru fanatik.ro.

„Lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc”

Luna aceasta, pe 8 noiembrie, Bianca Drăgușanu și-a făcut apariția în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Vedeta în vârstă de 39 de ani a purtat o rochie albă, foarte mulată, prezentatorul făcându-i complimente din prima clipă când a văzut-o, întrebând-o dacă urmează și o nuntă, având în vedere ținuta. Ea a spus clar că nu.

La câteva săptămâni de la emisiunea de la Pro TV, Bianca Drăgușanu susține că e supărată pe Cătălin Măruță, spune că în culise a vorbit un lucru cu producătorul și cu el, însă în direct totul s-a schimbat. „Sunt dezamăgită pentru că, deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit spynews.ro.

