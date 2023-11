Decizia luată de Cristina Cioran în privința fiicei sale, după traumele trăite în copilărie. „Nu aș merge pe educația asta”

Recent, Cristina Cioran și-a deschis sufletul și a mărturisit că pe vremea când era elevă nu a avut o viață prea ușoară. Nu de puține ori, vedeta a fost lovită la școală, fapt ce a lăsat-o cu traume serioase.

În cadrul unui interviu recent, Cristina Cioran a mărturisit că a rămas și acum cu traume fizice și psihice de pe vremea copilăriei

Cristina Cioran vrea să îi ofere tot ce este mai bun și să o ferească de oameni precum profesorii pe care ea i-a avut.

„Pot să spun doar atât: doamna mea învățătoare, din nefericire, avea un băț verde din plastic, iar pălmuțele astea, dacă ți se par foarte muncite, să știi că sunt foarte lovite. Din copilăria mea. Primeam la pălmuță foarte rău. Nu aș merge pe educația asta.

Am avut o profă de mate. N-am s-o uit în viața mea și nici nu am să o iert. Avea un inel pe care îl întorcea și bang. Dădea și în fete. Și mai dădea și pe invers, un dos de palmă. Măi nene. Era groaznic. Mai aveam un profesor care trăgea de perciuni.

Mai aveam un alt profesor care arunca cu mănunchiul de chei. Deci nu cred în educația făcută cu bătaia. Pot să-ți mai zic de un profesor? Mai aveam un prof de mate. Dacă voiai 8 trebuia să fii în picioare când intra el în clasă și te ținea în fața clasei. Trei ore. Dar aveai 8. Am apelat și eu la strategia asta de vreo două ori.

Nu cred în altoirea copiilor, nu cred în spanking (n.r. – pălmuiri) decât în alte condiții (râde), deci nu cred în agresiune fizică. Îmi aduc aminte de o profesoară de limba română, pe care am iubit-o, am adorat-o, am respectat-o, niciodată nici măcar nu a ridicat tonul”, a declarat Cristina Cioran, potrivit ego.ro.