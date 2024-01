După separarea de mama fetelor sale, Ștefan Stan se va implica mai mult în partea profesională, dar nu își uită rolul de tată. El și fosta soție au rămas în relații bune și comunică frecvent. Mai mult, Ștefan merge în Germania să își viziteze fetele.

„Ștefan încearcă să se concentreze, finally, după o perioadă de patru ani de absență dorită de neimplicarea prea intensă, să revin cu accentul pe muzică și către cariera mea. Nu am lipsit în ăștia patru ani, am lipsit de pe TV, am stat pe Tik Tok și Instagram, pe Facebook, cred că mă simt mai lejer în online. Televizorul este dragostea mea, tuturor artiștilor le place asta.

M-am săturat să zic asta, îmi place matinalul vostru, unde ești apreciat ca un artist, nu te bagă în zona de cancanuri. Recunosc că am fost prost și am spus (n.r. – lucruri personale în trecut). În online am recunoscut că am greșit față de alți oameni care mi-au fost alături”, a declarat Ștefan Stan la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Nu știu dacă trăiesc în adevărat. Adevărul poate fi fals, de multe ori, dacă eu îl consider, poate fi pentru mine, dar nu e mereu așa. Am înțeles un lucru interesant, trebuie să-ți faci tu binele și să-ți creezi tu o stare de bine și celor din jur la fel și te apropii de o frumusețe, de umanitate.

Nu mă duc în zen-uri. Un coach foarte bun pentru mine a fost mama mea. Consider că pentru fiecare dintre noi, când avem o soție, un prieten bun, o mamă, un tată, ei pot fi cei mai buni coach pe dezvoltare personală”, a mai spus artistul.

