Ioana Filimon, fostă Miss România, face parte din showbiz de ani de zile. Încă de la 16 ani a apărut în prezentări de modă, pe micul ecran, însă acum, la 30 de ani, aceasta anunță că se retrage din lumina reflectoarelor. Ea se va dedica afacerii sale de la Timișoara, orașul în care locuiește acum. E mulțumită și de veniturile sale, spune că se întreține singură.

„Sunt în Timișoara și mă ocup de afacerea mea în continuare. Am o agenție de marketing și publicitate și am și panouri LED, în Timișora. Din activitatea asta câștig suficient cât să mă întrețin, mai ales că astea merg, toată lumea-și face publicitate. S-a ivit ocazia și am decis că e ceva ce mi-ar plăcea.

La București nu mai vreau să mă întorc! Vreau să mă retrag din lumina reflectoarelor. Dau viața de Capitală pe Timișoara, gata! Nu știu dacă e vorba neapărat de vârstă, dar acum e mai bine pentru mine să-mi văd de treburile mele. Mi-am făcut damblaua cu Bucureștiul, am stat acolo, am tot făcut chestii, acum trebuie să mă ocup și de mine și de viitorul meu”, a declarat vedeta pentru cancan.ro.

Motivul pentru care a fost descalificată din competiție

În gala din 13 noiembrie, Ioana Filimon a fost descalificată de la „Bravo, ai stil”. Aceasta a încălcat regulamentul și a fost eliminată din competiția de la Kanal D.

„Ioana Filimon lipsește. Vă spuneam că la începutul emisiunii că am de făcut un anunț extrem de important. Ei bine, a venit momentul să vă spun că din cauza încălcării regulamentului acestei competiții, cu părere de rău, începând din acest moment Ioana Filimon este descalificata și nu mai face parte din competiția noastră. Nicio reacție?”, a anunțat prezentatoarea competiției de stil.

„Îmi pare foarte rău, îi doresc mult succes în tot ce face. O să îi simțim lipsa în competiție, însă este clar că zarurile au fost aruncate, iar lucrurile au fost decise. Acesta este regulamentul emisiunii la care toate, fără nicio excepție, vă veți supune și v-ați supus până acum”, a încheiat Ilinca Vandici anunțul.

