Declarația lui Cristi Minculescu despre Ștefan Bănică Junior. „E drăcos… Nu e rigid, nu e fake” | VIDEO

Cristi Minculescu a cântat alături de Ștefan Bănică și Paul Ciuci într-un spectacol pe care Bănică l-a susținut la Sala Palatului.

Binecunoscutul solist rock și-a amintit de acest moment într-un interviu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro.

Cristi Minculescu a declarat că îl consideră pe Ștefan Bănică Junior un adevărat profesionist.



„Da, la Sala Palatului, eu am cântat piesa lui Paul, Paul a cântat-o pe a mea, amândoi am cântat piesa lui Bănică… Ştefan chiar are producţii mişto. Mie mi-a plăcut foarte mult cum juca tatăl lui şi-mi place mult şi el. E un adevărat profesionist! E drăcos, în sensul bun. Nu e rigid, nu e fake…”, a spus Cristi Minculescu.

