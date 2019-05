Declarația pe care Andreea Marin nu a mai făcut-o. „Iubesc asumat din toate punctele de vedere”

„Sunt o femeie cu experienţă de viaţă, sunt trecută prin multe… Nu vreau să mai depind de un om şi nici nu cred că am făcut-o vreodată. Am fost un om pe picioarele mele chiar dacă dragostea ne transformă şi ne face uneori să pierdem calea pe care am gândit-o, însă acum am 44 de ani, nu mai sunt un copil. Iubesc asumat din toate punctele de vedere şi cred că facem o echipă bună eu şi Adrian, partenerul meu de viaţă”, a declarat Andreea Marin la Antena Stars.

Andreea Marin, în vârstă de 44 de ani, este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România. Emisiunea Surprize, surprize, pe care a moderat-o ani de zile la Televiziunea Națională s-a bucurat de un imens succes la public. În plan personal, Andreea Marin formează un cuplu, în prezent, cu Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia. Andreea Marin este mama unei fete, Violeta, din căsnicia pe care a avut-o cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior.

