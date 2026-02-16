Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere

Deea Maxer trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa și se bucură din plin de iubire, după ce și-a găsit jumătatea. Fosta soție a lui Dinu Maxer a avut parte de cea mai emoționantă surpriză chiar de ziua ei de naștere, atunci când iubitul său, Constantin Cataramă, a cerut-o în căsătorie într-un mod cu totul special.

Deea și Dinu Maxer s-au despărțit după 18 ani de relație, anunțând separarea pe 28 martie 2023. De atunci, fiecare și-a refăcut viața, iar Deea pare mai fericită ca niciodată alături de noul ei partener. Vedeta a împlinit 36 de ani într-un cadru de poveste, avându-i aproape atât pe copiii ei, cât și pe cei ai lui Constantin Cataramă, semn clar al unei familii deja unite.

Cerere în căsătorie cu totul inedită

Momentul care a emoționat-o profund pe Deea Maxer a fost atent pregătit de iubitul ei. Constantin Cataramă a pus la cale o surpriză la care vedeta nu s-ar fi așteptat: toți copiii prezenți purtau tricouri albe, pe care era inscripționată întrebarea care avea să schimbe totul: „Vrei să fii soția mea?”.

Copleșită de emoții, Deea Maxer a răspuns fără nicio ezitare cu un sincer și hotărât „DA”. La scurt timp, vedeta a împărtășit vestea cea mare cu urmăritorii săi din mediul online, publicând mai multe fotografii de la momentul special, în care fericirea i se citește pe chip.

Deea Maxer, o aniversare de neuitat, într-un decor de poveste

Logodna a avut loc într-o cabană situată într-o zonă muntoasă din județul Buzău, un cadru intim și romantic, perfect pentru un asemenea pas important. Deea Maxer și Constantin Cataramă par să se cunoască de o viață, deși s-au afișat public împreună abia cu câteva luni în urmă.

Povestea lor demonstrează că, uneori, cele mai frumoase începuturi vin după cele mai dificile despărțiri. Pentru Deea Maxer, iubirea a renăscut, iar viitorul se anunță mai luminos ca niciodată.

