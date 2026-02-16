Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere

Deea Maxer trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa și se bucură din plin de iubire, după ce și-a găsit jumătatea. Fosta soție a lui Dinu Maxer a avut parte de cea mai emoționantă surpriză chiar de ziua ei de naștere, atunci când iubitul său, Constantin Cataramă, a cerut-o în căsătorie într-un mod cu totul special.

Deea Maxer a fost cerută în căsătorie (3)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Deea și Dinu Maxer s-au despărțit după 18 ani de relație, anunțând separarea pe 28 martie 2023. De atunci, fiecare și-a refăcut viața, iar Deea pare mai fericită ca niciodată alături de noul ei partener. Vedeta a împlinit 36 de ani într-un cadru de poveste, avându-i aproape atât pe copiii ei, cât și pe cei ai lui Constantin Cataramă, semn clar al unei familii deja unite.

Cerere în căsătorie cu totul inedită

Momentul care a emoționat-o profund pe Deea Maxer a fost atent pregătit de iubitul ei. Constantin Cataramă a pus la cale o surpriză la care vedeta nu s-ar fi așteptat: toți copiii prezenți purtau tricouri albe, pe care era inscripționată întrebarea care avea să schimbe totul: „Vrei să fii soția mea?”.

Copleșită de emoții, Deea Maxer a răspuns fără nicio ezitare cu un sincer și hotărât „DA”. La scurt timp, vedeta a împărtășit vestea cea mare cu urmăritorii săi din mediul online, publicând mai multe fotografii de la momentul special, în care fericirea i se citește pe chip.

Deea Maxer, o aniversare de neuitat, într-un decor de poveste

Logodna a avut loc într-o cabană situată într-o zonă muntoasă din județul Buzău, un cadru intim și romantic, perfect pentru un asemenea pas important. Deea Maxer și Constantin Cataramă par să se cunoască de o viață, deși s-au afișat public împreună abia cu câteva luni în urmă.

Povestea lor demonstrează că, uneori, cele mai frumoase începuturi vin după cele mai dificile despărțiri. Pentru Deea Maxer, iubirea a renăscut, iar viitorul se anunță mai luminos ca niciodată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Care sunt speciile de peşte care acumulează cel mai mult mercur
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Unica.ro
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Tudor Chirilă, declarații RARE despre viața de familie. Artistul și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Actorul a făcut public acum un detaliu neașteptat despre partenera lui: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”
Elle.ro
Tudor Chirilă, declarații RARE despre viața de familie. Artistul și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste de dragoste discretă. Actorul a făcut public acum un detaliu neașteptat despre partenera lui: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”
gsp
Toți au întors capul după ea! Ioana State, apariție spectaculoasă la nunta lui Florentin Petre. Cu ce vedete ale echipei s-a fotografiat cunoscuta dinamovistă
GSP.RO
Toți au întors capul după ea! Ioana State, apariție spectaculoasă la nunta lui Florentin Petre. Cu ce vedete ale echipei s-a fotografiat cunoscuta dinamovistă
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
GSP.RO
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
Parteneri
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Avantaje.ro
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Botez de poveste în familia Roxanei Nemeș! Vedeta și-a creștinat gemenii, pe Ania și Zain, într-un decor de basm. Secretul siluetei sale la doar câteva luni după naștere
Tvmania.ro
Botez de poveste în familia Roxanei Nemeș! Vedeta și-a creștinat gemenii, pe Ania și Zain, într-un decor de basm. Secretul siluetei sale la doar câteva luni după naștere

Alte știri

Ninsori, viscol și scăderi bruște de temperatură în București, Ilfov și alte 26 de județe. Harta zonelor vizate de avertizările meteo cod galben emise de ANM
Știri România 10:40
Ninsori, viscol și scăderi bruște de temperatură în București, Ilfov și alte 26 de județe. Harta zonelor vizate de avertizările meteo cod galben emise de ANM
Familiile conectate la funcții bine remunerate la stat. Cuplurile Grăjdan și Bachide: patru CA-uri, trei posturi de directori și un post de secretar de stat
Exclusiv
Știri România 07:00
Familiile conectate la funcții bine remunerate la stat. Cuplurile Grăjdan și Bachide: patru CA-uri, trei posturi de directori și un post de secretar de stat
Parteneri
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul” african ce zboară pe lângă CFR
Adevarul.ro
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul” african ce zboară pe lângă CFR
Vedeta Pro TV exultă după U Craiova – FCSB 1-0: „La Slobozia merg cu praz la mine!”. Ironii la adresa arbitrajului: „Dacă era invers, se valida”
Fanatik.ro
Vedeta Pro TV exultă după U Craiova – FCSB 1-0: „La Slobozia merg cu praz la mine!”. Ironii la adresa arbitrajului: „Dacă era invers, se valida”
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Anunțul important făcut de Sore. Artista a luat o decizie mult așteptată de fani, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Declarațiile vedetei: „Am o surpriză pentru toată lumea”
Elle.ro
Anunțul important făcut de Sore. Artista a luat o decizie mult așteptată de fani, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Declarațiile vedetei: „Am o surpriză pentru toată lumea”
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor România 2026. Reacția colegilor a fost dură: „E vai steaua ei”
Stiri Mondene 10:34
Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor România 2026. Reacția colegilor a fost dură: „E vai steaua ei”
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere
Stiri Mondene 09:30
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
ObservatorNews.ro
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Libertateapentrufemei.ro
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Parteneri
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”
GSP.ro
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
GSP.ro
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
Parteneri
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Mediafax.ro
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
VIDEO Tentativă de răpire în supermarket! Fetița de un an și jumătate a fost smulsă de lângă mama ei
StirileKanalD.ro
VIDEO Tentativă de răpire în supermarket! Fetița de un an și jumătate a fost smulsă de lângă mama ei
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Redactia.ro
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Un bebeluș a murit după ce a băut lapte de... Vezi mai mult
KanalD.ro
Un bebeluș a murit după ce a băut lapte de... Vezi mai mult

Politic

Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Politică 15 feb.
Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”
Politică 15 feb.
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
Cât talent are, de fapt, Tavi Popescu! Marius Mitran și Cristi Coste, magistrali despre jucătorul lui Gigi Becali. ”Unii se lasă de fotbal și nu apucă să facă preluarea aia”
Fanatik.ro
Cât talent are, de fapt, Tavi Popescu! Marius Mitran și Cristi Coste, magistrali despre jucătorul lui Gigi Becali. ”Unii se lasă de fotbal și nu apucă să facă preluarea aia”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată