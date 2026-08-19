Deși nu a fost un părinte intruziv, tatăl vedetei a găsit mereu modalități subtile de a-și exprima grija și susținerea, lăsându-i în același timp libertatea de a explora și de a învăța din propriile experiențe.

Cum s-a trezit Adela Popescu la școală cu tatăl ei

Trecerea prin anii de școală a fost marcată de episoade neobișnuite, care au demonstrat grija deosebită pe care tatăl ei i-o purta, fără a pune însă o presiune directă pe rezultatele școlare. Adela Popescu își amintește că părintele ei nu obișnuia să îi controleze notele, însă atenția lui la viața ei de elevă se manifesta prin gesturi surprinzătoare.

Adela Popescu s-a născut la Șușani și a venit în București în clasa a VIII-a, pentru a sta cu frații ei mai mari, dar și pentru a-și continua și definitiva studiile. Mama i-a fost educatoare un an, iar tatăl său profesor de sport două semestre. Vedeta a povestit un moment emblematic din copilărie, când l-a descoperit pe tatăl său chiar în sala de clasă.

„E genul de tată care «s-a dat la o parte», dar a vegheat mereu. Nu a fost intruziv, dar nici indiferent. Nu mi-a cerut carnetul de note, dar m-am trezit cu el în ultima bancă la ora de istorie”, a mărturisit Adela Popescu.

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Adela Popescu: „E genul ăla de tată”

Relația dintre Adela Popescu și tatăl ei s-a bazat pe o comunicare atipică, dar extrem de valoroasă pe termen lung. Prezentatoarea TV a explicat că recomandările sau observațiile pe care le primea de la părintele său veneau adesea în momente neașteptate, fără o legătură aparentă cu contextul de atunci.

Cu toate acestea, trecerea anilor și maturizarea i-au demonstrat actriței că fiecare vorbă spusă de tatăl ei la momentul potrivit avea să devină un reper esențial în viața de adult.

„Genul de tată care pare preocupat de ale lui, apoi, într-o zi, la plajă, din senin, vine cu o remarca, un sfat. Și nu înțelegi legătura. Dar știi că, în momentul potrivit, tot ce ți-a spus, așa, din senin, o să capete cel mai mare sens. E genul ăla de tată”, a adăugat vedeta.

Adela Popescu, despre legătura specială cu mama ei

Actrița are o relație specială cu mama sa, amândouă sărbătorindu-și zilele de naștere în luna octombrie, la doar câteva zile distanță. „Am avut în viața mea șansa să cunosc femei extraordinare, spectaculoase, cu cariere imense, admirate de o țară întreagă. Însă niciuna nu a reușit măcar să se apropie de complexitatea mamei mele. Eu nu mai știu pe nimeni ca ea. Și simt asta dintotdeauna. Fără dubii, fără «etape», fără «perioade», fără iertări, acceptări, terapii. Pur și simplu mama mea nu m-a dezamăgit în niciun aspect al vieții. Niciodată. Dimpotrivă”, povestea ea despre Doina Popescu. Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au construit o casă de vacanță la Șușani, locul unde a copilăria actrița, unde petrec destul de mult timp. Vila se află în apropierea casei în care locuiesc părinții ei.

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