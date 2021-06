Delia a dezvăluit un amănunt mai puțin știut din viața ei. „Mi-am făcut bagajele de faţă cu ea şi am ieşit pe uşă”

„Eu nu aş vrea să fiu un părinte cum erau părinţii mei, spartani. Erau prea autoritari, aşa era pe atunci. Mă certau din orice, pentru o notă la şcoală, orice. Bine, şi eu minţeam uneori.

La 18 ani am plecat de acasă. M-a enervat mama. Era cu chestii din alea, să fii la opt acasă. Mergeam şi eu la un film, la o întâlnire. Nu făceam chestii rele. Dar când am făcut 18 ani, am zis: gata, nu se mai poate, vreau să fac ce vreau”.

„Mi-am făcut bagajele de faţă cu ea şi am ieşit pe uşă, dar am uitat să-mi iau banii. Aveam nişte bani strânşi de la concerte, îi pusesem eu deoparte. M-am întors după ei.

Am stat o lună cu chirie şi m-a sunat mama să mă întorc, că vorbesc vecinii aiurea”, a povestit Delia.

Delia Matache s-a căsătorit cu Răzvan Munteanu în 2012, însă cei doi nu au copii. Deși este un subiect pe care nu îl abordează prea des, artista a făcut câteva mărturisiri în podcastul Andrei.

„Am frici! Mi-e teamă, dar mi-aş dori o fetiţă! E o lume nesigură, nu-mi place lumea în care trăim. Să aduci pe lume un suflet nevinovat în nebunia asta, pe care o trăim cu toţii, nu mi se pare prea ok.

Am multe temeri, deşi cred că aş fi o mamă extraordinară. Îmi dau un răgaz cât se mai poate”, a dezvăluit Delia.

