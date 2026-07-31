Delia spune că își dorește să adopte un stil de viață mai echilibrat și că lucrează constant la propria dezvoltare.

„Vreau să îmi îmbunătățesc forma de alergare. Vreau să alerg mai frumos, nu îmi place ce văd în filmări, nu îmi place, nu îmi place cum arăt, nu ridic genunchii destul de sus, dar voi lucra la acest aspect”, a spus Delia.

De asemenea, Delia vrea să acorde o atenție deosebită și alimentației. „Vreau să mă hrănesc corect. Nu mănânc fibre. Niciodată nu cred că mănânc.

Nu ai cum să trăiești așa. Prea mult carbs. E bun pentru curse și e bun pentru alergare pentru că ai nevoie de carbohidrați, dar eu trăiesc exclusiv pe carbohidrați. E prea mult. Trebuie să rezolvăm”, a mai spus Delia.

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„Urăsc ideea de sală, dar cred că trebuie să mă duc să ridic greutăți sau să ridic greutăți acasă. Îmi iau acasă și stau, și trag de mine să ridic greutăți. Nu îmi place ideea de sală, îmi dă anxietate. Asociez sala cu un anumit tipar de oameni. Nu vreau să mă duc să socializez la sală, nu vreau la sală”, a declarat artista.

Artista recunoaște că trebuie să renunțe la alimentele dăunătoare. „Vreau să nu mai mănânc cipsuri și zahăr procesat, vreau să mănânc fructe sau altceva. Vreau să trăiesc într-un regim foarte atletic. Vreau să am senzația în capul meu că am devenit atlet și că trebuie să am grijă în permanență la ce mănânc, cum mănânc, cât dorm, la ce ore mă culc, cât stau pe telefon și să nu mai stau să dau scroll. Mă simt prost că stau mult online”, a mai spus Delia.

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