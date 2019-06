Denis Hanganu, Oana Cârmaciu și Daniel Nuță sunt protagoniștii serialului Sacrificiul | FOTO

Cu un aer fresh, cei trei promit sa spunã o poveste care va cuceri publicul încă de la prima difuzare.



Absolventã a U.N.A.T.C., Oana nu este la prima întâlnire cu platourile de filmare. A fãcut parte din distribuţia producţiilor „Umbre”, „Tudo” si „Atletico Textila”. De asemenea, ea este personajul principal din ultimele videoclipuri ale lui Carlas Dreams. „Ioana, personajul căruia îi dau viață este o fată bună, sufletistă, educată și muncitoare. Este tenace, săritoare și se oferă de fiecare dată să ajute pe toată lumea. În urma a trei zile de casting am aflat că voi interpreta acest rol. Chiar dacă am mai jucat în alte producții, este primul serial de acest gen și sunt bucuroasă că voi face parte din această poveste. Am avut mari emoții în prima zi de filmare însă echipa a fost lângă mine de fiecare dată și am reușit să scap de ele destul de repede”, a povestit aceasta.



Alături de ea în această poveste va fi și Denis Hanganu, de asemenea absolvent al U.N.A.T.C., care în ciuda vârstei fragede a jucat deja în numeroase spectacole de teatru, dar şi în filme. Denis a fãcut parte din distribuţia spectacolelor de teatru: „No mans land”, „Referinţele la Dali mă excită”, „Înșir-te mărgărite”, „Visul unei nopţi de vară”, „Incendii”, „Pasãrea Albastrã”, „O zi de varã” sau „Instalaţie Umanã” şi a avut roluri principale în scurtmetrajele „O despărţire” și „Marea cu Sarea”, dar și roluri episodice în producţii precum „Deschide ochii” și „Umbre”.



Proiectul Sacrificiul, de la Antena 1 reprezintã debutul sãu în televiziune. „Am fost bucuros și dornic de lucru la aflarea veștii că eu am fost cel selectat pentru rolul lui Andrei. În prezent lucrăm cu spor, filmăm și, la rându-mi sunt optimist și curios de cum o să decurgă lucrurile. Desigur că am emoții fiind la începutul proiectului, însă le consider constructive.

Serialul Sacrificiul este primul meu proiect tv, dar și primul rol de protagonist și sunt extrem de entuziast. Despre Andrei vă pot spune că e un tip foarte chipeș, inteligent, cuceritor și ca orice tânăr la vârsta lui, greșește. Rămâne de văzut dacă va învăța sau nu din greșelile pe care le face”, a declarat Denis Hanganu.





Daniel Nuță, de asemenea absolvent al U.N.A.T.C., a jucat de-a lungul timpului în numeroase piese de teatru precum „Încurcãturã la nivel înalt”, „Câinele Grãdinarului”, „Las cã ştim noi”, „Shakespeare by Night” sau Othello, dar şi în ultimele videoclipuri lansare de Carlas Dreams. În serialul Sacrificiul actorul îi va da viață lui Robert.



„În urma probelor la casting pot spune că rolul meu a fost cadoul de Crăciun al anului trecut pe care l-am primit din partea doamnei Ruxandra Ion. Evident m-am bucurat mai ales că ador personajele care au un mesaj de transmis prin metode mai puțin facile. Robert Câmpeanu este un medic cardiolog, workaholic, familist convins și un ”rebel cu cauză”, aș spune eu în comparație cu James Dean în rolul lui Jim Stark. În timpul repetițiilor am propus câteva idei, au fost acceptate, una dintre ele fiind ca Robert să conducă un motor pe care atât în serial cât și în viața de zi cu zi îl conduc de ceva timp și pe care îl veți vedea curând. Mai multe surprize, din toamnă, doar pe Antena 1”.



Ruxandra Ion este încrezătoare în tânăra generație de actori și de potențialul pe care cei trei l-au dovedit atât la casting, cât și în timpul primelor zile de filmare.



„Oana, Denis și Daniel sunt niște tineri extrem de talentați, care ne oferă zilnic pe platourile de filmare energie și bună dispoziție. Am încredere că personajele lor vor ajunge la sufletul publicului și vor contura povestea cât se poate de bine”, a declarat Ruxandra Ion.



Sacrificiul este numele noului proiect pe care Ruxandra Ion îl va produce pentru Antena 1. Serialul, ce urmează a fi difuzat în toamna acestui an, este un „family drama” cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va intercala trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite. Filmările sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii din Bucureşti şi din împrejurimi.

Citește și:

Angajamentul Vioricăi Dăncilă în faţa oficialilor de la Bruxelles: „De a nu avansa reformele controversate din sistemul judiciar și reluarea imediată a dialogului în cadrul MCV”

Citește mai multe despre antena 1 pe Libertatea.