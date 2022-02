Denisa Nechifor, apariție de peste 100.000 de euro la TV. Vedeta a fost păzită: „Am inelul meu preferat în care am investit foarte mulți bani”

Invitată în emisiunea „Exclusiv VIP” a lui Cristi Brancu de la Prima TV, Denisa Nechifor a vorbit despre afacerea ei, dar și despre bijuteriile de valoare pe care le deține. Vedeta este antreprenoare, aceasta are un asociat alături de care produce bijuterii de lux. Coliere cu diamante, inele cu pietre prețioase, brățări strălucitoare, toate acestea sunt puse spre vânzare.

Odată cu această afacere, Denisa Nechifor a început să iubească și mai mult diamantele, așa că are și ea câteva piese de rezistență. În emisiunea de la Prima TV, ea a apărut cu bijuteriile ei în valoare de 100.000 de euro, unele din colecția personală. A purtat la TV un colier și două inele, toate cu diamante.

„Am adus câteva piesele ale mele, pe care le port eu. Un must have….este un colier format din trei coliere. Dacă anul trecut toată lumea purta celebrul colier Tenis, noi acum am updatat un picuț colierul Tenis și l-am făcut de trei ori colier, dar e unul singur. Este unul singur din trei. (…)

Am mai adus un inel care îmi place mie foarte mult. L-am achiziționat de curând, mi-i l-am oprit mie. Are vreo trei karate diamantul. E foarte ușor de purtat și, lucrul care se poartă acum, și eu am încercat să le sfătuiesc pe doamne, să îl poarte pe degetul arătător.

Și am și inelul meu de suflet pe care tu probabil îl știi. Este piesa mea de rezistență. Acesta e inelul meu preferat în care am investit foarte mulți bani și pe care îl iubesc. Are vreo 3 karate. Cumulat, în jur de 100.000 de euro am bijuterii pe mine”, a declarat ea în direct.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Întrebată dacă a venit cu pază la emisiunea de la Prima TV, ea a spus că da. „Categoric, da. Păi am venit cu pază aici, plus că am discutat cu Cristi despre ce vom face și bineînțeles că da”, a mai adăugat vedeta, care a luat din propria bijuterie mai multe piese de valoare pe care le-a prezentat în emisiune.

„Noi acum suntem la televizor, am vrut să facem ceva frumos și inedit. Să stiți că am adus puține bijuterii, am vrut puține obiecte…Am adus în primul rând un inel de logodnă, pentru că se apropie Ziua Îndrăgostiților. Acesta este 10.000 de euro, e preț de producător, noi fiind producători ne permitem să jonglăm cumva cu prețurile și să lăsăm cumva un pic mai jos decât piața.

Mai avem o brățară, una specială, de prințesă. Poate să o poarte o doamnă la o ținută de seară. Aici sunt multe diamante, 6 karate, în jur de 15.000 de euro costă.”, a explicat ea.

Denisa Nechifor e acum antreprenoare, dar și mamă. Vedeta are o fetiță din relația cu Adrian Cristea, e vorba de Rania.

PARTENERI - GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro Ce s-a întâmplat cu ginerele lui Vladimir Putin după ce și-a înșelat soția. Lovitura a fost dură!

Observatornews.ro Viaţa într-o garsonieră de 11 metri pătraţi. Paula, o tânără din Cluj, povesteşte cum se descurcă zi de zi

HOROSCOP Horoscop 9 februarie 2022. Gemenii sunt în elementul lor, dar dincolo de dispoziția veselă, ar fi bine să apară și concentrarea

Știrileprotv.ro Momentul în care un polițist este bătut de un interlop în fața colegilor lui. VIDEO

Telekomsport FOTO! Ce s-a descoperit în spatele acestor ziduri. Toţi au rămas perplex

PUBLICITATE Tips and tricks pentru un stil de viață sănătos