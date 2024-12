Denisa Tănase, fosta solistă a trupei Bambi, a reușit să-și construiască o carieră de succes ca antreprenoare și să se impună în lumea afacerilor internaționale. După ce a renunțat la cariera muzicală, Denisa s-a reorientat cu succes către industria parfumurilor, unde a înregistrat câștiguri de milioane și a devenit cunoscută și peste granițe.

Sub brandul My Gheisa, Denisa Tănase a transformat pasiunea pentru parfumuri într-un business extrem de profitabil. În anul 2023, firma a înregistrat un profit net de 2,5 milioane de euro și o cifră de afaceri de 8 milioane de euro. Pe lângă imperiul cu parfumuri, Denisa Tănase și-a extins portofoliul său de afaceri și în alte domenii.

Ea s-a aventurat în industria livrărilor de alimente, generând o cifră de afaceri de 700.000 de euro. De asemenea, împreună cu sora sa, Raluca, Denisa deține Fashion Ave SRL, un business de retail care aduce produse din China și Turcia. Acest business a adus o cifră de afaceri de 1 milion de euro și un profit net de 400.000 de euro.

Invitată în podcast-ul lui Bursucu, Denisa a dezvăluit că firma sa de parfumuri a avut un profit record de 12 milioane de euro în anul precedent, confirmând succesul și determinarea care au transformat-o dintr-o artistă talentată într-o femeie de afaceri de succes.

„Anul acesta cred că 12 milioane. Nu este o cifră de afaceri mare, hai să ne uităm că sunt oameni care au cifre de afaceri de 30 de milioane, 50 de milioane, 100 de milioane. Uite, de exemplu, la anul lansăm gamă de make-up. Costă enorm. În make-up ai niște cantități minime de 5.000 de bucăți per nunață. Tot ce am construit și am dezvoltat, s-a dezvoltat organic, simplu”, a explicat Denisa Tănase în podcast-ul lui Bursucu.

„Secretul reușitei este în primul rând foarte multă muncă”

Despre rețeta succesului său, Denisa Tănase a declarat: „Secretul reușitei este în primul rând foarte multă muncă. Și când spun foarte multă mă refer la muncă, zi de zi, fără oprire. În al doilea rând, am avut ambiția să urmăresc ideile pe care mi le-am proiectat. (…) Am avut familia lângă mine. Pe soțul meu, pe sora mea, iar atunci mi-a fost mai ușor. În multe lucruri, soțul meu m-a și împins din spate, el este cel care m-a sfătuit să îmi asum anumite riscuri și am avut rezultatele acestea”.

Cine i-a împrumutat Denisei Tănase 500 de euro, ca să pornească afacerea cu parfumuri

Denisa Tănase a cunoscut celebritatea ca „Denisa de la Bambi”, pe când avea doar 12 ani. „Bambi”, formația muzicală formată din Denisa și sora ei, Raluca, a luat ființă în anul 2000. Melodia „Doi ochi căprui” a fost fredonată ani la rând de fanii trupei.

În 2018, spre surprinderea și reticența familiei, Denisa Tănase a lansat în online o afacere cu parfumuri. În prezent, deține peste 60 de magazine în țară și în străinătate și înregistrează cifre de afaceri impresionante. S-a implicat, alături de soțul ei, și în afaceri imobiliare, în Dubai, iar în 2022 s-a mutat în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite.

„N-am început afacerea pe banii soțului. Cei 500 de euro au fost împrumutați de la fratele lui Mircea”, a declarat Denisa Tănase.

Despre my Geisha

Născut din pasiune pentru parfumuri, frumusețe și lux, brandul my Geisha își începe povestea în 2018, bucurându-se de un adevărat succes. my Geisha aduce în atenţia iubitorilor de parfumuri orientale arome seducătoare, absolut încântătoare, și formule foarte persistente, precum uleiul parfumat ori extractul de parfum. Brandul my Geisha este prezent în 15 țări, cu peste 50 de magazine (România, Franța, Spania, Italia, Germania, Austria, Bulgaria, Serbia, Regatul Unit, Ungaria, Elveția, Kuweit, Taiwan, Qatar și Etiopia).

