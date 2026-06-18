Emisiunea de la Kanal D pe care Denise Rifai vrea să o mai prezinte în viitor: „Formatul inimii mele”

Imediat după ce Antena Group a anunțat că Denise Rifai a semnat cu Antena 1, cei de la Kanal D au trimis un comunicat de presă prin intermediul căruia dezvăluia că prezentatoarea și postul TV deținut de turci s-au despărțit în condiții amiabile.

Timpul a trecut, între timp și Cătălin Măruță a rămas fără emisiunea de la PRO TV, iar prezentatorul și Denise Rifai au fost acum față în față pe YouTube, la „Sosurile lui Măruță”.

Cu stilul lui caracteristic, fostul prezentator de la PRO TV a întrebat-o pe Denise Rifai de ce a schimbat postul de televiziune. „Ce are Antena 1 și nu a avut Kanal D?”, a întrebat Cătălin Măruță.

„Am decis să nu schimb doar televiziunea, ci și profilul, pentru că eu sunt la bază, o Românie întreagă mă știe, o jurnalistă, o ziaristă de politic, serioasă, care acum am început să fac divertisment”, a răspuns Denise Rifai.

Iar Cătălin Măruță a insistat: „Deci formatul te-a cucerit”!

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„Iubesc foarte mult televiziunea. Mi-am dorit foarte mult să fac televiziune în sensul curat al ideii de televiziune, adică formate mari de televiziune. Și, când am primit telefonul să văd un format, respectiv «Furnicuțele», am zis «Da» în inima mea, pe loc, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Este o șansă să fac televiziune «for real».

Eu trăiesc… joc la locul 1. Nu-mi iese, nu știu la ce format, dar mi-aș dori foarte mult să știu că sunt cea mai bună. «40 de întrebări» este formatul inimii mele din ceea ce însemn eu ca jurnalist, ca ziarist. Mi-aș dori să-l mai fac o dată, când va veni momentul. Și au fost și dăți când am făcut emisiuni foarte bune. Dar niciodată nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor mele. Sunt o tipă sinceră: eu, pentru mine, în poziția aia, voiam mult mai mult”, a mai spus Denise Rifai.

În cadrul aceluiași video de pe YouTube, Denise Rifai a dezvăluit și că la Antena 1 are un salariu mai mare decât la Kanal D, dar și că este posibil ca în viitor să lucreze din nou alături de Dan Negru, fără a oferi însă mai multe detalii despre aceste lucruri.

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