Detalii mai puțin știute din viața Andreei Marin. „A fost o depresie care da, m-a dus chiar în ragul suicidului”

Puțini sunt însă, cei care știu despre un episod neplăcut pe care fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. l-a avut în trecut.

Vedeta a mărturisit în urmă cu ceva timp, că a avut gânduri de suicid din cauza depresiei de care a suferit.

„A fost o depresie care da, m-a dus chiar în ragul suicidului. Au fost luni de zile şi a fost cumplit. A fost un efect secundar al unui medicament luat fără indicaie, e fpt era un supliment, nici măcar un medicament, găsit pe intrnet. Era un supliment 100% natural dedicat pierderii în greutate.

Am luat acea băutură şi am avut chiar eu parte de efecte secundare. Un efect secundar a fost o afecţiune pe care nu am putut-o vindeca decât luând nişte pastile, era o acnee foarte puternică. Avea şi un alt efect secundar, depresia.

L-am luat şi pe acela! Depresia este o boală care-ţi întunecă mintea, nu mai gândeşti corect.

Vrei să pui capăt acelei suferinţe. Eu sunt un om energic, optimist, nu mAş fi gândit niciodată în sensul acesta. Lipsa somnului te duce la decizii greşite. O tristeţe adâncă şi o furtună interioară, nu mai eşti omul ce ştii că eşti. Această problemă nu trece de la sine.

Eu am recunoscut anumite simptome. Aşa am ajuns la psiholog. Refuzam să cred asta. Au existat oameni care comentau. Zâmbetul nu mai era zâmbetul meu, nu mai simţeam entuziasm”, spunea Andreea Marin în urmă cu doi ani.

