„Fac parte dintr-o familie săracă, mama și tata nu produceau destui bani să țină șase guri. Așa că nu mi-am făcut ziua de naștere până la vârsta de 18 ani, atunci când mi-am făcut-o singur. Am strâns eu câte un leu, cinci lei tot anul și i-am dus pe copiii de la bloc la o ciorbă de burtă.

Dar până atunci nu am avut zi de naștere, nu am primit cadouri, nici nu am suferit, am crezut că toată lumea e săracă. De atunci și până astăzi mi-am sărbătorit ziua de naștere în toate modurile posibile”, a declarat Mihai Trăistariu, potrivit Spynews.

„De la 18 ani încoace nu am mai ezitat să îmi sărbătoresc ziua, pentru că, totuși, e o dată pe an și viața trece și e păcat.

În copilărie nu am avut nici de Crăciun, nici de Revelion, nici de Moș Nicolae, nu venea moșul, eram sărăcuți, mama și tata ne trimiteau la colindat, strângeam singuri bani și ne cumpăram rechizite. Tocmai ca să compensez cumva lipsurile din copilărie îmi petrec ziua frumos și îmi fac ziua frumoasă”, a adăugat artistul.

Cât cere Mihai Trăistariu pentru un concert

Mihai Trăistariu a dezvăluit câți bani cere pentru un concert de 45 de minute. Artistul spune că și-a fixat onorariul după participarea la Eurovision și negociază prețul doar pentru spectacolele din Constanța.

Artistul nu ține secret banii pe care îi cere pentru un concert. Mihai Trăistariu a mărturisit că pentru 45 de minute de cântat, el cere suma de 1.500 de euro. Cântărețul este dispus să negocieze, însă numai pentru spectacolele care au loc în Constanța, oraș în care el locuiește.

„Onorariul meu a rămas același, după Eurovision, mi-am fixat prețul la 1.500 de euro, pentru un recital de 45 de minute. E prețul meu, dar mă mai înțeleg cu omul. Dacă spectacolul este la Constanța, orașul în care locuiesc, mai las din preț, pentru că nu mă deplasez, dar, dacă merg la Timișoara, țin morțiș să iau 1.500 de euro, plus TVA, pentru că avem factură.

Cum e și firesc, însă, de Revelion, mai creștem prețul. Organizatorii trebuie să înțeleagă faptul că noi, artiștii, ne stricăm noaptea de Revelion, că nu petrecem. Dacă tot ne sacrificăm sărbătorile, măcar să reușim să luăm mai mult. Ori stai în familie, ori mergi și cânți pe bani ca lumea!”, a declarat el pentru Impact.ro.

