„Cam 1 an jumătate – doi am fost foarte buni prieteni. Ne confesam toate lucrurile. Eu îi spuneam de cine îmi place, el îmi spunea de cine îi place. Nu credeam că o să se întâmple ceva între noi pentru că ne înţelegeam mult prea bine. Trecând timpul şi dându-ne seama că este mai mult decât o prietenie, a fost destul de riscant, zic eu. Riscam să pierdem o prietenie. Dada, bunica mea, şi-a dorit întotdeauna să mă căsătoresc cu un machedon. Mai ales că eu am fost preferata ei, mi-aş fi dorit să duc tradiţia mai departe, dar inimii nu-i poţi porunci”, a mărturisit Elena Gheorghe la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

Artista a povestit și cum a reacționat bunica ei când a aflat de relația acesteia cu Cornel.

„Eu mă duceam cu gândul să-i spun, dar ea povestea de pretendenţi sau de ce şi-ar dori ea. Până la urmă, i-am spus. A fost foarte dezamăgită, a început să plângă. Nu prea a mai vorbit cu mine următoarele ore. Nu-i venea să creadă. Cu timpul am mai vorbit despre el. Am trecut printr-o pierdere în familie, Cornel a fost lângă mine atunci. L-a cunoscut într-un moment în care era mai sensibilă. Nu era atât de vulcanică. Ea făcea cărţile în casă. Cornel o ducea acasă, o aducea. Se comporta ca şi când ar fi fost bunica lui. Conta foarte mult pentru ea. Într-o zi mi-a spus că ea o să plece cândva şi că o să mă lase pe mâini bune, că oricum Cornel face cât 10 aromâni”, a mai spus vedeta.

Elena Gheorghe, în vârstă de 33 de ani, este una dintre cele mai cunoscute artiste de pe scena artistică din România. În plan personal, Elena Gheorghe formează o familie alături de partenerul ei de viață, Cornel Ene. Cei doi au împreună doi copii, Nicholas și Amelie.

