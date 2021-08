Vedeta dezvăluie că drumul ei spre celebritate a pornit de la 10 ani, din scara unui bloc din Deva.

„Cântam pe casa scării alături de câţiva copii, m-a auzit iubitul surorii mele şi i-a spus mamei mele că ştiu să cânt frumos – cred că mă ajuta şi acustica atunci – şi că ar trebui să mă dea la o şcoală de muzică. După aceea au urmat festivaluri, concursuri şi chiar concerte.

Primul a fost la 12 ani, am cântat la o nuntă. După ce am terminat şcoala, am venit la Bucureşti, am participat la o emisiune-concurs pe care nu am câştigat-o şi da, am fost în faţa unui juriu. Dar asta nu m-a demoralizat, din contră, m-a motivat. La scurtă vreme după asta, am început colaborarea cu DJ Sava. Restul poveştii îl ştiţi”, a povestit ea.

Cântăreața a mai adăugat că nu toate momentele din carieră au fost fericite, a mai întâmpinat și clipe dificile. Spune că toate acestea au ajutat-o pentru a deveni artistul cunoscut de astăzi. Întrebată dacă a avut probleme financiare, Raluka a recunoscut că da.

„Da, am avut şi momente bune şi momente mai puţin bune. Am crescut într-o familie modestă, am muncit din greu şi cred că asta m-a ajutat, deoarece sunt capabilă să mă descurc în orice situaţie. Nu este confortabil, dar trebuie să fii puternic şi răbdător. În timp, apar şi rezultatele, mai ales cele financiare”, a declarat aceasta pentru okmagazine.ro.

