Diana Bișinicu, noi detalii despre problemele de sănătate pe care le are. „Am chisturi și la sâni, am și o tumoră beningă la sânul drept”

La emisiunea „Răi da’ buni”, Diana Bișinicu a explicat cu ce probleme de sănătate se confruntă.

„Mie nu-mi place să mă plâng. Nu-mi place să atrag în jurul meu energii negative… Eu am sindromul ovarelor polichistice. După ce am născut-o pe Riana, ovarele mele au devenit pline de chisturi. Am chisturi şi la sâni, am şi o tumoră benignă la sânul drept. Trebuie să am grijă, dar nu mă plâng. Eu le iau aşa cum vin.

Am grijă, într-adevăr… trei zile pe lună am dureri îngrozitoare încât nu mă pot mişca din pat. Lună de lună, extra. Trebuie să mă operez, însă operaţia… Îi spun mamei sau soţului meu, dar aşa să zic… asta este.. Ovarele polichistice sunt la anumite femei. Şi înainte, în clasa a VIII-a, am avut un chist. Practic, aşa m-am născut, cu aceste ovare. Mai rău este că s-a ajuns şi la sân”, a declarat Diana Bişinicu.

Citește și:

GSP: Seism în economia românească! Telekom negociază împărțirea între Orange și RCS

Citește mai multe despre Diana Bisinicu pe Libertatea.