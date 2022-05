„Nu am avut depresie postnatală, nici măcar depresie. Dar am avut stări depresive și am avut parte de consiliere din partea unui psiholog. Depresie post-partum nu am avut, dar au fost momente mai dificile pe care le au toate mămicile când au un nou născut.

Eu am avut-o pe mama alături și acest lucru a contat enorm, m-a ajutat foarte mult. Venirea lui Carol pe lume a fost ceea ce mi-am dorit, dar mi-a luat ceva vreme să mă obișnuiesc cu ideea că viața mea este alta din acel moment”, a spus Diana Pentru Ego.ro.

„Cei din jur îmi spuneau să mă pregătesc că va veni o schimbare importantă în viața mea, dar nu credeam, nu înțelegeam această schimbare.

Mi-a luat un an de zile până să mă obișnuiesc cu ideea că sunt mamă și că acel copil este al meu. Acum viața mea este total altfel. Atât pentru mine, cât și pentru Alin a fost o schimbare majoră, pentru că una este să faci un copil la 20 de ani și alta este să îl ai după 35.

Eram obișnuiți cu o viață foarte agitată și brusc a venit gâgâlicea asta care ne ține sub papuc cum vrea el. Însă ne place, ne bucurăm de fiecare moment cu el. Îmi place să stăm acasă cu el să ne jucăm, să pictăm, să ne plimbăm.

Dar avem și timpul nostru, mai ieșim în oraș cu prietenii, ne plac vacanțele cu copilul, dar ne plac și cele în doi. Încercăm să găsim un echilibru”, a mai adăugat actrița pentru sursa citată.

