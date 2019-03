Din culisele carierei în televiziune ale Andreei Berecleanu. „Știam că nu am nimic de pierdut”

Andreea Berecleanu este de foarte mulți ani pe micile ecrane în postura de prezentatoare de știri. De-a lungul anilor, a lucrat la mai multe posturi de televiziune. Despre cariera sa în televiziune și despre începuturile sale profesionale a făcut dezvăluiri vedeta într-un interviu pentru Antena 3.

„Eu nu aveam drumul acesta cu televiziunea. Ai mei m-au lăsat să aleg, știau că am aptitudini umaniste. Traducător am vrut inițial, ai mei au fost de acord. Într-adevăr, au încercat pe la 13-14 ani să urmez medicina, dar când au văzut că trebuie să dau examen la fizică și chimie, m-au lăsat pe drumul meu. Eram foarte talentată la limba română, la limbile străine, engleză, franceză, eram olimpică. Au fost de acord că în orice direcție umanistă o iau va fi mult mai bine”, a povestit vedeta la emisiunea Sinteza Zilei.

„Am intrat la facultate, la limbi străine. Și o colegă mi-a spus că lucrează la Soti, primul canal independent care avea emisia după miezul nopții. Am ajuns acolo să văd cum e și nu m-a mai lăsat să plec. M-au pus să dau o probă, am intrat în direct citind niște știri utilitare și am rămas ca prezentator pentru jurnalele mai mici. Noi făceam cam de toate. Eram reporteri de teren și redactori, de toate”, a adăugat ea.

„Apoi am ajuns la Antena 1, care se înființase în urmă cu un an. Am ajuns în octombrie 1994. M-am întâlnit cu Florin Brătescu, care știa că am experiență, și m-a angajat pe loc. Apoi am plecat la Pro TV, unde am stat aproape 9 ani, iar în 2003 m-am întors la Antena 1. Sunt aici de 16 ani”, a mai spus ea.

„Atunci când am făcut acea alegere, de a rămâne jurnalist, eu știam ce aleg. Știam că nu am de pierdut”, a încheiat Andreea Berecleanu.

Andreea Berecleanu, în vârstă de 43 de ani, este una dintre cele mai admirate prezentatoare de televiziune din România. Are doi copii superbi, Eva și Petru, din mariajul pe care l-a avut cu fostul prezentator de televiziune Andrei Zaharescu. În prezent, Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estteician Constantin Stan.

Citește și: Sorina Pintea, surprinsă că la discuțiile despre legalizarea canabisului medical a participat o companie israeliană: ”Reprezentanții firmei n-aveau ce căuta acolo!”

Citește mai multe despre andreea berecleanu pe Libertatea.