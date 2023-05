Ieri, 3 mai, s-a speculat că Dinu Maxer și Ada, prima lui iubită la doar o lună de la divorțul de Deea Maxer, s-au despărțit. Zvonurile au tot circulat până când Ada a rupt tăcerea și a confirmat că ea și cântărețul s-au despărțit, nu se mai întâlnesc.

Ada, fosta iubită a lui Dinu Maxer: „Acest val mediatic m-a copleșit”

Ea a spus și motivul separării: atenția mult prea mare asupra relației lor. „Vreau să spun că acest val mediatic care m-a copleșit, informații eronate, comentarii răutăcioase în care am fost acuzată că i-am fost amantă m-au făcut să iau această decizie.

Am decis că nu pot să îmi asum această lume în care ești expus mereu, iar în urmă cu două zile am luat hotărârea să nu ne mai continuăm întâlnirile”, a declarat Ada, care a ținut neapărat să precizeze când l-a cunoscut pe Dinu Maxer.

„Vreau să specific că eu pe Dinu l-am cunoscut că fiind un bărbat singur, deja anunțase public divorțul, ne-am cunoscut într-un grup de prieteni comuni”, a mai anunțat fosta iubită a lui Dinu Maxer, care a recunoscut că înainte de artist a fost implicată într-o relație de lungă durată, dar nu a fost căsătorită.

„Doresc să specific că nu am fost căsătorită, am avut într-adevăr o relație care s-a încheiat în urmă cu câteva luni. Vreau să clarific acest lucru din respect față de omul cu care am avut o relație, pentru că a fost și el târât în acest circ mediatic, iar cunoscându-l știu că, la fel că mine, nu își dorește mediatizare”, a mai zis ea pentru Spynews.

Dinu Maxer e un bărbat liber

După declarațiile făcute de Ada, și Dinu Maxer a confirmat despărțirea în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, acolo unde a vorbit și prima oară despre divorțul de Deea Maxer, mama copiilor lui. De sâmbătă nu mai formează un cuplu cu Ada.

„Am decis să mergem pe căi diferite. Eu am declarat de la început, Cristi! Eu am spus clar! Este o relație la început! Nu am vrut această vâlvă, a fost o întâmplare, am fost la o petrecere a unei prietene, a făcut-o într-un club, în timpul săptămânii.

Am crezut că e ceva privat, n-am crezut că de acolo se vor inflama atât de mult lucrurile și evident, pentru un om, când se intră din exterior în lumea noastră și oamenii ajung prima știre într-o zi, sunt copleșiți. Nu neapărat de știre, de titlurile care se pun și de cuvintele scoase din context, cât de comentariile care vin. Așadar… prea mult!”, a declarat Dinu Maxer la Exclusiv VIP, notează Click.

„Ada a fost foarte dezamăgită, a fost foarte afectată”

În emisiune, și Dinu Maxer a dat de înțeles că Adei nu i-a plăcut toată atenția pe care a primit-o, mai ales comentariile și criticile. „Să începem cu știrile false! Deea și Ada s-au cunoscut înaintea divorțului! Fals! Evident că au existat comentarii împotriva ei, nu mai vorbesc de faptul că eu am fost acuzat că am avut o relație înaintea căsătoriei. Fals!”, a mai zis cântărețul.

„A citit și comentariile, a început să răspundă, a fost foarte dezamăgită, a fost afectată. Este greu! Despre ea au apărut mai multe știri false. Legat de declarația ei… S-a spus despre ea că a fost căsătorită. Fals! A fost implicat și fostul ei prieten în acest circ mediatic, cum se spune. De ce? Cu multe date despre el, unele adevărate, unele false. De ce? N-avea niciun sens.

A afectat-o și pe ea și evident și pe el! Referitor la vârstă, este adevărat! Au fost foarte multe lucruri care au afectat-o, a afectat relația dintre noi. Eu am spus-o că relația este la început, ceea ce înseamnă că ajungi să te cunoști! Știi care e testul suprem, nu? Să te muți împreună cu persoana respectivă! În momentul în care te muți împreună vezi anumite chestii care nu plac la tine, nu plac la ea…”, a mai explicat el.

În final, Dinu Maxer a recunoscut că de Paște a petrecut mai mult timp cu Ada și așa și-au dat seama că nu sunt potriviți unul pentru altul. „De Paște, copiii au fost la Deea și am stat împreună. Lucrurile au evoluat, au apărut anumite, cum să le zic, compatibilitatea nu era 100% și atunci evident că…

Eu am încercat să mă retrag. Ne-am cam retras amândoi. A fost o chestie reciprocă! E o situație foarte ciudată! Cineva a venit și a săpat în grădina mea și eu acum trebuie să spun… Dacă s-a săpat, a trebuit să apar și să zic. Nu pot să mint!”, a încheiat el.

